Белоруска Виктория Азаренко пропустит Олимпиаду в Токио

«Хочу сообщить всем, что я приняла трудное решение не ехать в Токио. У меня остались великолепные воспоминания о победе на Играх в составе сборной Белоруссии. Но, учитывая все вызовы, связанные с пандемией, я знаю, что это правильный выбор для меня и моей команды», — написала 31-летняя спортсменка в stories в Instagram.