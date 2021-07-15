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Футбол. Мужчины. Группа A
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Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороГондурасРумыния
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
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Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
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Стрельба. Женщины
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15 июля, источник: Спорт РИА Новости

Белоруска Виктория Азаренко пропустит Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко объявила, что не выступит на Олимпиаде в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Хочу сообщить всем, что я приняла трудное решение не ехать в Токио. У меня остались великолепные воспоминания о победе на Играх в составе сборной Белоруссии. Но, учитывая все вызовы, связанные с пандемией, я знаю, что это правильный выбор для меня и моей команды», — написала 31-летняя спортсменка в stories в Instagram.

Азаренко занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру она выиграла 21 турнир WTA в одиночном разряде, дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии, стала чемпионкой Олимпиады-2012 в Лондоне в миксте вместе с соотечественником Максимом Мирным.

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