Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Цянь Ян
Анастасия Галашина
Нина Кристен
Результаты
Расписание событий
Тяжелая атлетика. Женщины
04:00скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
04:00скороАвстралияКанада
Гимнастика спортивная. Мужчины
04:00скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
04:00скороНовая ЗеландияИндия
Гандбол. Мужчины. Группа A
05:00скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороЧжэн СайсайНаоми Осака
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороИга СвентекМона Бартель
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороСара ЭрраниАнастасия Павлюченкова
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скороПедро СоузаАлехандро Давидович
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скороЛоренцо МузеттиДжон Миллмэн
Велоспорт - Шоссе. Мужчины
05:00скороГрупповая гонка. Мужчины. Финал
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороАнна-Лена ФридзамХизер Уотсон
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороНина СтояновичНао Хибино
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороЛейла ФернандесДаяна Ястремская
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороМария Камила Оссорио СерраноВиктория Голубич
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скороКевин Кравиц / Тим ПюцФакундо Баньис / Диего Шварцман
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скороВесли Колхоф / Жан-Жюльен РожерСандер Жилле / Йоран Влиген
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороГабриэла Дабровски / Шэрон ФишманЛаура Пигосси / Луиза Стефани
Стрельба. Мужчины
05:00скороПневматический пистолет, 10 м. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Мужчины. Группа B
05:05скороБразилияТунис
16 июля, источник: Известия

Закрытая вода: за что российских пловцов не пускают на Олимпиаду

Наша делегация потеряла уже четырех спортсменов перед стартом Игр.

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Источник: РИА "Новости"

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, скорее всего, пропустят Олимпийские игры в Токио. Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила наших спортсменов от соревнований, сославшись на доказательства WADA, полученные при исследовании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). То есть Игры-2020 еще не начались, а наша команда уже потеряла из-за допинговых проблем четырех спортсменов. В июне российские гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин сдали положительный допинг-тест на мельдоний.

Отложенный штраф

Вероника Андрусенко (в девичестве Попова) — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. Александр Кудашев завоевывал серебряную и бронзовую медали чемпионата мира. В Токио 25-летний пловец планировал выступить на дистанции 200 м баттерфляем (плюс пригодился бы в комбинированной эстафете 4 по 100), 30-летняя Андрусенко — в эстафете 4×200 м вольным стилем. Но 13 июля оба спортсмена получили письма от FINA о временном отстранении от официальных стартов за нарушение антидопинговых правил на основе базы данных LIMS.

Вероника Андрусенко | Источник: РИА "Новости"

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило в свое распоряжение все результаты тестов российских спортсменов, которые хранились в LIMS, за период с 2012 до 2015 год. То есть речь идет о событиях, якобы имевших место более шести лет назад. Получается, что любому российскому спортсмену, который в 2015 году сдавал допинг-пробы, потенциально угрожает дисквалификация.

— Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции в Токио, — заявил официальному сайту FINA глава организации Хусейн Аль Мусаллам. — Мы внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы отдела разведки и расследований WADA. FINA полностью привержена защите «чистых» спортсменов и продвижению честных соревнований на Олимпиаде.

Для обоих спортсменов заявление стало шоком.

Александр Кудашев | Источник: РИА "Новости"

— Я занимаюсь плаванием с пяти лет, с 15 лет в сборной. Всю свою плавательную жизнь я был за честный и чистый спорт, никогда не применял запрещенных препаратов, я против их употребления, — заявил «РИА Новости» Александр Кудашев. — Я сдаю допинг-тесты уже более 10 лет и никогда не был ни в чём замечен. Когда 13 июля я получил письмо о моем отстранении, это было большой неожиданностью, оно повергло меня в шок. Буду бороться за свою невиновность и надеюсь выступить на Олимпиаде.

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили о намерении направить запрос в FINA с требованием дать пояснения о причинах возбуждения дисциплинарного производства в отношении Андрусенко и Кудашева непосредственно перед началом Олимпиады в Токио. Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что здравый смысл возобладает и оба спортсмена все-таки примут участие в Играх-2020.

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Опять база

Первая реакция на пресс-релиз FINA — раздражение. Все-таки база LIMS уже очень давно находится в распоряжении чиновников WADA (четыре года неофициально, два года — официально). К тому же в апреле 2020 года WADA публично объявило, что закончило формирование дисциплинарных дел в отношении 298 российских спортсменов на основании базы данных LIMS, и указанные дела должны были передать в соответствующие международные спортивные федерации.

— Таким образом, WADA и FINA еще год назад обладали необходимой (по их мнению) информацией для возбуждения данных дисциплинарных дел, — говорится в заявлении ОКР. — Остается только догадываться о том, что послужило причиной такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению ОКР возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии, так как после истечения срока подачи заявок замена спортсменов в финальном списке возможна исключительно по медицинским показаниям.

Выбор времени для отстранения и впрямь странный. Но если вдуматься — хорошо, что хотя бы сейчас, а не во время самой Олимпиады, когда всё это воспринималось бы как новый допинговый случай, а не привет из прошлого. Или, еще хуже, после Игр: тогда пострадали бы товарищи по эстафетной команде той же Андрусенко и пришлось бы возвращать медаль. Так что будь у FINA действительно злой умысел — она бы смогла сделать нам куда больнее, чем сейчас. Но не стала.

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— История с базой LIMS действительно еще долго будет аукаться российскому спорту, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — WADA получило очень удобный инструмент, чтобы в любой момент отстранить нашего спортсмена без объяснения причин. Его фамилия есть в базе — по их мнению — этого достаточно. Можно больше не искать никаких доказательств. Понятно, что если бы такое случилось с британским или американским спортсменом, то был бы международный скандал. Несправедливые же отстранения россиян становятся обыденностью.

В декабре 2020 года панель Спортивного арбитражного суда (CAS) единогласно решила, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу в связи с неспособностью обеспечить доставку достоверной базы данных LIMS и лежащих в ее основе аналитических данных московской лаборатории. CAS принял решение ввести ряд санкций сроком на два года, до 16 декабря 2022 года. Среди прочего речь идет об отстранении российских спортсменов и остального персонала для участия и посещения Олимпийских и Паралимпийских игр, а также любых чемпионатов мира, организованных или санкционированных подписантом кодекса WADA. Участие возможно только в нейтральном статусе и без символики РФ.

Дмитрий Гарин

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