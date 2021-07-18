Российских гребцов сняли с Олимпиады
Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла парную четверку с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает
Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла парную четверку с Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает
В связи с положительным
«Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришел к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам, — говорится в в заявлении Международной федерации. — Учитывая эти и другие важные факторы, как невозможность правильно провести заключительный этап подготовки спортсменов к Олимпиаде, высокое психоэмоциональное напряжение и давление и, как следствие, невозможность показать достойный результат, руководство федерации решило снять экипаж с соревнований».
На олимпийском турнире по академической гребле выступят Александр Вязовкин, Анна Пракатень (оба — одиночки), Илья Кондратьев и Андрей Потапкин (двойка парная), Василиса Степанова и Елена Орябинская (двойка без рулевого), Екатерина Курочкина и Екатерина Питиримова (двойка парная), Мария Боталова и Анастасия Лебедева (двойка парная легкого веса).
Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.