Шесть пловцов сборной Польши на ОИ покинули Токио из-за ошибки федерации при подаче заявки

Алисия Чурж, Бартош Пищорович, Александра Полянская, Матеуш Чованец, Доминика Коссаковска и Ян Холуб были первоначально включены в состав 23 пловцов сборной Польши на Олимпийские игры года в качестве участников эстафеты.

Федерация плавания Польши подтвердила, что пересмотренный олимпийский состав будет состоять всего из 17 спортсменов.

«Завтра будет опубликовано официальное заявление, содержащее всю информацию о сложившейся ситуации и о действиях федерации, связанных с утверждением состава», — говорится в заявлении федерации плавания Польши.