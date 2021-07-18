С пловцов Андрусенко и Кудашева сняли временное отстранение за допинг

По его словам, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию по делу россиян, а значит, спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.

«Сняли, всё в порядке, всё хорошо. Они могут выступать. Мы рады, что так всё закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали», — сказал Сальников ТАСС.

14 июля Международная федерация плавания (FINA) сообщила об отстранении Андрусенко и Кудашева перед Олимпийскими играми в Токио за нарушения антидопинговых правил, которые были утверждены на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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На следующий день Олимпийский комитет России (ОКР) заявил о намерении потребовать разъяснений за отстранение спортсменов. Там отметили, что дело в отношении россиян было открыто накануне Олимпийских игр, хотя информация о нарушениях появилась еще весной 2020 года.

Кроме того, о решении FINA сообщила уже после истечения финального срока для подачи заявок на участие в Олимпийских играх, подчеркивали в ОКР.

Сама Андрусенко 15 июля, комментируя свое отстранение от Олимпиады, опровергла нарушение антидопинговых правил и заявила, что эта новость стала для нее шоком. Для Кудашева отстранение от Игр также было неожиданностью.