Олимпиада еще не началась, а Россия уже с победой. Спортивный суд снял отстранение с пловцов Андрусенко и Кудашева
Они выступят в Токио.
Они выступят в Токио.
Так получилось, что первую победу сборной России удалось одержать еще до приезда всей делегации в олимпийский Токио. Это случилось в плавании: Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Теперь ребята смогут выступить на соревнованиях.
Наши максимально быстро среагировали в данной ситуации. Опыт все же есть. Когда стало известно (14 июля), что Андрусенко и Кудашев отстранены от Игр
Выездная бригада CAS тоже сработала четко, не став затягивать разбирательства. Убедительных доказательств, предоставленных в суде Международной федерацией плавания (FINA), оказалось для арбитров недостаточно. Помимо оправдательного приговора пловцы получат еще и компенсацию от FINA за судебные расходы — 1500 швейцарских франков.
Стоит отметить, что интересы российских спортсменов представляли адвокаты Пол Грин и Мэттью Кайзер из Global Sports Advocates. Оба имеют опыт работы с нашими атлетами. Грин помог прыгунье в длину Дарьей Клишиной перед Олимпиадой-2016. Тогда призера чемпионата мира не допускали до участия в Играх, но Грин сумел доказать необоснованность обвинений легкоатлетической федерации (World Athletics). Кайзер же добился сокращения дисквалификации для велосипедиста Алексея Медведева с 2 лет до 6 месяцев, которого в 2017 году забанило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Теперь в списке успешных дел юристов еще и Кудашев с Андрусенко.
Главное, чтобы после завершения Олимпиады FINA не решила продолжить начатое, раскопав против россиян
Кудашев (комментарий для ТАСС): «Мы с нетерпением ждали суд, я рад, что так все закончилось. Был уверен в победе на 99 процентов, когда ты чистый спортсмен, тебе нечего бояться, но нервишки все равно шалили. Заснул сегодня с трудом, но адвокат позвонил и обрадовал. Работал отдельно от команды, старался абстрагироваться, понимал, что все должно закончиться положительно. В голове была мысль, что суд могут перенести, что разбирательство продолжится. Сейчас эмоции настолько переполняют. Что было “до” — забыто, хочется выступить и показать себя в полную силу».
Андрусенко (комментарий для РИА Новости): «Мне важно, что моя страна, мои близкие, знакомые, друзья поддержали меня. Это значит, что вся моя спортивная карьера идет не зря, что мы как большая страна друг за друга горой. Девчонки из команды успокаивали, говорили, что все будет нормально, что я поеду с ними на Олимпиаду и будем вместе стартовать. Теперь так и будет».