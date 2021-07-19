Перед стартом Олимпиады Арина Соболенко занимает 3-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, в ее активе по-прежнему 6962 очков. Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко занимает 14-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), имея 3645 баллов. На прошлой неделе она объявила, что не сможет выступить на токийской Олимпиаде.
В мужском теннисном олимпийском турнире примут участие два белорусских теннисиста, которые входят в первую сотню рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Илья Ивашко находится на 66-й строке (1038 очков), у Егора Герасимова 79-е место (926).
Теннисный олимпийский турнир пройдет в Токио с 24 июля по 1 августа.