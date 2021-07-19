WADA не сможет возобновить дело против пловцов из России
Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) и выступят на Олимпиаде.
Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) и выступят на Олимпиаде.
В федерации плавания ждут извинений от людей, которые злословили по поводу ситуации, спортивный юрист отметил, что дело окончательно закрыто, а Дмитрий Губерниев уверен, что оно изначально было высосано из пальца.
14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте о временном отстранении российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из Московской антидопинговой лаборатории.
Речь шла о несоответствии в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую эксперты WADA изъяли в начале 2020 года с разрешения властей России. В случае с Андрусенко и Кудашевым российская сторона сразу резко раскритиковала принятое решение, направила жесткое письмо в адрес ФИНА и подала апелляцию на отстранение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
18 июля Суд полностью оправдал российских спортсменов и допустил их к участию в Олимпиаде. ФИНА полностью признала решение CAS.
Вероника Андрусенко порадовалась, что ее честь оправдана и отметила поддержку партнеров по сборной России и болельщиков.
«Когда я получила то письмо об отстранении, пребывала в недоумении — что за шутка такая, я чистый спортсмен, такого со мной и быть не может. Я не паниковала, но потом, когда уже осознала, заплакала. Пошла погуляла, сказала родным, а на следующий день уже было легче. В день, когда опубликовали эту информацию, начался беспрерывный поток писем от знакомых и незнакомых со словами поддержки, что придало сил.
Чувства двоякие. С одной стороны, я даже не понимаю, с чем меня поздравляют, я ведь ничего не сделала, соревнований не выиграла. Сергей Геннадьевич Чепик сказал: «Поздравляю не потому, что выигран суд, а потому, что твоя честь оправдана». Вот это правильно. Невиновных наказывать нельзя. В нашем мире, конечно, всякое случается, но вот здесь именно так.
Спортивный юрист Артем Пацев заявил, что возобновление этого разбирательства после Олимпиады уже невозможно и история полностью закрыта.
«Кейсу ФИНА полностью отказано, никакого разбирательства после Олимпийских игр не будет. ФИНА просила применить дисквалификацию, временное отстранение было вынесено раньше, а сейчас было рассмотрение по существу. Все обвинения с наших пловцов сняты, и заодно временное отстранение. Так что, повторюсь, никаких разбирательств после Олимпийских игр не будет. Кейс закончен», — рассказал Пацев «Чемпионату» .
Известный комментатор Дмитрий Губерниев надеется, что произошедшая история не выбила из тренировочного режима, как Андрусенко и Кудашева, так и остальных пловцов. Которые, по мнению телеведущего, могут очень сильно выступить в Токио.
«Мне иногда кажется, что
Ребята оправданы. Нервы, конечно, потрепали. Но, собственно, на это и надежда была. Я еще раз хочу отметить, что команда пловцов очень сильная. У нас ярчайшее поколение, может быть, самое яркое за всю историю советского и российского плавания. Задача как раз стояла, чтобы немножко заставить нервничать ребят и девчонок. Но я очень рассчитываю, что вся эта ситуация не сильно выбила из колеи пловцов, эту двойку, которая попала, — Андрусенко и Кудашева. Они могут выступать. Поэтому идем вперед», — заявил Губерниев.
Член президиума Всероссийской федерации плавания Денис Панкратов призвал извиниться перед спортсменами и Федерацией тех, кто не верил в честность российских пловцов.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова поздравила Андрусенко и Кудашева с удачным окончанием истории.
«Поздравляю ребят, они смогут принять участие в Олимпиаде. Надеюсь, что эта ситуация не скажется на результате. Ребята должны забыть этот момент и продолжать готовиться к важным соревнованиям», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».