Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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22.07скороМексикаЯпония
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
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22.07скороМексикаФранция
Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороНовая ЗеландияЮжная Корея
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороКот-д`ИвуарСаудовская Аравия
Футбол. Мужчины. Группа C
22.07скороАргентинаАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа A
22.07скороЯпонияЮАР
Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороГондурасРумыния
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
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Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
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Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
01:13 (мск), источник: Sport24

На Олимпиаде в Токио будут новые молодежные виды спорта. А еще вернутся бейсбол и софтбол

Пять свежих дисциплин.

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Олимпиада в Токио стартует меньше, чем через три дня. Уже 24 июля мы увидим битву за первые медали, к которой спортсмены готовились пять лет. Но даже раньше начнутся соревнования софтболисток — уже в среду. Эти Игры — одни из самых долгожданных за всю историю. Не только потому, что случился годовой перенос из-за пандемии коронавируса. Но и из-за того, что на этот раз добавлено сразу пять новых дисциплин: карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг.

Казалось бы, еще недавно Олимпийские игры ассоциировались с классическими видами спорта, и простые молодежные увлечения не стояли рядом. И вот сейчас туда едут не только ребята, которые 10 лет назад открывали для себя bmx в российских дворах, но и те, кто начинал свой путь не как профессиональный атлет, а как обычный любитель.

Развитие Олимпийского движения в новом направление — безусловно круто. Такое разнообразие дисциплин сказывается на мировой молодежи, мотивации и увлечении спортом. Ведь еще вчера ты мог серфить для себя, а сегодня — выпадает реальный шанс представлять свою страну на главных мировых соревнованиях. И наблюдать за этим — не менее интересно.

Карате

Источник: РИА "Новости"

С 70-х годов японцы бились, чтобы карате включили в олимпийскую программу. И это случилось, но только на один год. После долгих переговоров было решено оставить самые популярные разновидности карате: кумите и ката.

В первом случае — это спарринг с противником, когда за каждое успешное действие спортсмены получают очки. Победителем становится тот, кто к завершению трехминутного турнира зарабатывает больше баллов.

Кате — это «боевой танец», где логично чередуются блоки, удары руками и ногами. В этом случае противники не сталкиваются, а имитируют борьбу, что оценивается судьями по нескольким критериям. Борьба пройдет на Ниппон Будокан — духовном доме японских боевых искусств.

Разыгрывается 8 комплектов наград — для мужчин и женщин в кате и кумите в разных весовых категориях. Россию представит Анна Чернышева из Тольятти.

Скейтбординг

Источник: РИА "Новости"

Такое было сложно представить, но бум скейтеров и популярность катания на доске с колесиками довел до Олимпиады. Увы, скейтеров из России в Токио не будет. Самое обидное, что среди россиян есть крутейший скейтбордист Максим Круглов. Парень входил в топ-20 мирового рейтинга, но был дисквалифицирован WADA на четыре года из-за незнания антидопинговых правил.

Один из самых молодежных видов спорта представляет две категории: уличные и парковые соревнования. Первые — проходят через прямой маршрут, похожий на улицу с лестницами, поручнями, бордюрами, склонами. Второй состоит из поверхностей с уклонами и сложными поворотами. Участвуют парни и девушки.

Серфинг

Источник: РИА "Новости"

Было бы странно не включить самый летний вид спорта в программу Олимпийских игр, но и это решение добавило проблем организаторам. Например, в самом Токио нет условий для проведения соревнований: серфингисты будут соревноваться на тихоокеанском побережье Японии. А оргкомитет Игр в Париже выступил с заявлением, что условия Франции не соответствуют качественному проведению соревнований, и участникам нужно лететь на Таити. Возвращаясь к Японии: велись разговоры на тему возможных штормов и цунами, но специалисты, отслеживающие сейсмоактивность и погодные условия, считают, что проблем с океаническими волнами не будет. Надеемся.

Будет представлено два комплекта наград — для мужчин и женщин. Задача спортсменов — на 30 минут выходить группами в открытое море на полчаса, и показать, на что они способны. Как минимум, нужно поймать пару волн и продемонстрировать максимально крутые трюки. Члены жюри оценивают сложность, скорость и мощность маневров, определяя результаты по 10-балльной шкале. Россияне классификацию не прошли.

Спортивное скалолазание

Источник: Reuters

Спортивное скалолазание отличается от обычного тем, что проходит на специально подготовленных трассах. Выступление оценивается по трем этапам: скорость подъема, боулдеринг (или лазание по вертикальным блокам) и большее количество очков за сложность и красоту выступления. Формат такого многоборья придумали специально под Игры.

Наша страна может особенно гордиться включением скалолазания в олимпийскую дисциплину, поскольку соревновательный альпинизм на скалах появился именно в Советском Союзе.

Это — единственная новая олимпийская дисциплина, где выступят российские спортсмены. В Токио мы будем болеть за Юлию Каплину, Викторию Мешкову, Алексея Рубцова. Как минимум можем рассчитывать на одну медаль.

Бейсбол и софтбол

Источник: РИА "Новости"

Как известно по многим фильмам, бейсбол — национальная и любимая игра жителей США, что позволяет привлечь к Играм огромную аудиторию. Бейсбол и софтбол проводились на Играх в Пекине в 2008 году, и вот спустя 12 лет мы наблюдаем интересный камбэк.

Софтбол — тот же бейсбол с более простыми правилами. Он более массовый, подходит для новичков, мяч — мягче бейсбольного, он летит с более низкой скоростью. Могут играть мужчины и женщины. Но на Олимпиаде было решено проводить только женский софтбол, а классический бейсбол достанется мужчинам.

В соревнования по бейсболу участвуют сборные Японии, Мексики, Доминиканской Республики, Израиля, Республики Корея и США. По софтболу — Японии, США, Канады, Италии, Мексики и Австралии. Наша страна не сильна в этих видах спорта.

Оксана Ларюшкина

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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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