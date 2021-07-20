Даниил Медведев рассказал, что ему сложно готовиться к Олимпиаде из-за разницы во времени

ТАСС. 20 июля. Разница во времени является главной проблемой для российского теннисиста Даниила Медведева при подготовке к Олимпийским играм в Токио. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

В мужском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют россияне Даниил Медведев, Аслан Карацев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, в женском — Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

«Разница во времени — вот главная сложность. Но я приехал в Токио 18 июля, так что на акклиматизацию у меня есть почти неделя, — сказал Медведев. — Могу сказать, что чувствую себя после двух тренировочных дней отлично, так что буду полностью готов к старту турнира. Отдельно хочу отметить уровень инфраструктуры — он очень высокий. Берешь автобус — и через десять минут уже на корте. А вот над другими аспектами, например над процедурами в аэропорту, японцам стоит поработать».

Читайте также Американская газета The New York Times не нашла звезд среди российских олимпийцев

Карацев отметил, что надеется добиться высоких результатов на Олимпиаде. «На Сахалине удалось не только привыкнуть к высоким температурам, но и часовому поясу: разница с Токио всего два часа. Вчера провел первую тренировку, было очень жарко, сегодня же гораздо проще, так что привыкаем. Вообще еще полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх, но так все быстро произошло, для меня Игры в Токио очень важны, турнир крайне престижный, и нужно выложиться по полной, ведь играем мы не за себя, а за страну, и это в какой-то степени даже помогает», — сказал он.

«Теннисисты часто играют в Азии и прекрасно знают, что здесь бывает влажно и жарко. Так что нужно немного времени, чтобы адаптироваться к таким условиям, — добавила Веснина. — С этим проблем у нас не возникнет, а вот к смене часового пояса все-таки придется привыкнуть, что касается кортов, то они меня приятно удивили. Выступала здесь несколько лет назад и знаю, что японцы умеют организовывать турниры на самом высоком уровне».