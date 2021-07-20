Карацев: Полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх
Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Российский теннисист Аслан Карацев рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио.
«На Сахалине удалось не только привыкнуть к высоким температурам, но и часовому поясу — разница с Токио всего два часа. Вчера провел первую тренировку, было очень жарко, сегодня же гораздо проще, так что привыкаем.
Вообще, еще полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх, но так все быстро произошло. Для меня Игры в Токио очень важны, турнир крайне престижный, и нужно выложиться по полной, ведь играем мы не за себя, а за страну. И это в
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа. Кроме Карацева Россию на Играх в мужской части сетки представят Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов.