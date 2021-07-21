Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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22.07скороСШАКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
22.07скороМексикаЯпония
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
22.07скороИталияАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа C
22.07скороЕгипетИспания
Футбол. Мужчины. Группа A
22.07скороМексикаФранция
Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороНовая ЗеландияЮжная Корея
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороКот-д`ИвуарСаудовская Аравия
Футбол. Мужчины. Группа C
22.07скороАргентинаАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа A
22.07скороЯпонияЮАР
Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороГондурасРумыния
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
00:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что должно произойти, чтобы Олимпиаду отменили? Изучаем сценарии

Оргкомитет Игр не исключает самого негативного поворота событий, но поверить в это пока очень сложно.

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Источник: Reuters

Генеральный директор Оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто напугал очень многих, допустив во вторник вероятность отмены стартующей Олимпиады. Официальное открытие Игр-2020 только в пятницу, но футбол и софтбол начинают уже в среду. «Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом, — размышляет Муто. — Поэтому мы продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения. Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, созовем пятисторонние переговоры снова. На данный момент заболеваемость ковидом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует предпринять, когда возникнет такая ситуация».

В недавнем прошлом японские официальные лица уже допускали сценарий, при котором от Игр-2020 все-таки придется отказаться. Но кому предназначены эти заявления — очевидно. Согласно опросам, более 80 процентов японцев опасаются, что приезд в страну десятков тысяч иностранных гостей сильно ухудшит ситуацию с коронавирусом. Так что представители оргкомитета вынуждены постоянно подчеркивать, что не станут проводить Олимпиаду во что бы то ни стало. Что пути назад не обрезаны. Если с неба вдруг посыплются камни, а в Олимпийской деревне не останется ни одного здорового спортсмена, Олимпийские игры остановят — это понятно. Но возможен ли какой-то другой форс-мажор, из-за которого Япония готова похоронить проект, в который вложила более 15 миллионов долларов?

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Нет повода для паники

Заболеваемость ковидом в Токио и в Японии в целом в последнее время неуклонно идет вверх, но до пиковых значений, которые были в январе этого года, пока далеко. Как известно, все олимпийцы находятся в «пузыре», проходят ежедневное тестирование и практически не общаются с местным населением. Среди людей, так или иначе связанных с Олимпиадой-2020 (спортсмены, тренеры, персонал, волонтеры), с середины июля выявлено более 100 случаев заражения, но это очень мало влияет на общую статистику — в Токио ежедневно регистрируется более тысячи новых больных ковидом. В общем, объективных предпосылок для резкого роста пандемийных показателей на острове нет. Во всяком случае, такого роста, который привел бы к панике в правительстве страны-организатора или в мэрии Токио.

Полтора года пандемии доказали нам, что произойти может все что угодно, но пока полное ощущение, что японцы контролируют ситуацию. Правда, с началом соревнований спортсмены начнут больше контактировать друг с другом, и есть много видов спорта, где соблюдение социальной дистанции невозможно в принципе. Но с момента появления COVID-19 прошли десятки крупных соревнований, и действительно массовых заражений нигде зафиксировано не было. Случались снятия отдельных спортсменов и даже целых сборных — это ждет нас и в Токио. Но чтобы количество положительных ПЦР в Олимпийской деревне перевалило хотя бы за 5 процентов — это на данный момент абсолютная фантастика.

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Игры победителей или Игры проигравших?

Только вал громких историй с заболеванием в Олимпийской деревне (например, с большими звездами) может заставить оргкомитет прийти к выводу, что что-то идет не так. Многие эпидемиологи указывали на опасность распространения с помощью спортсменов неожиданных штаммов и даже появления новых. Но надо понимать, что для мутации вируса нужно время. Вряд ли последствия «котла народов» проявятся прямо во время Игр. Даже если в Олимпийской деревне и произойдет что-то неприятное, расхлебывать последствия почти наверняка придется уже после завершения Олимпиады. И здесь под угрозой скорее Паралимпиада, которая должна начаться в Токио 24 августа.

Ну, а сейчас пятисторонняя комиссия, в которую входят представители правительства Японии, власти префектуры Токио, Оргкомитет Игр-2020, руководство МОК и Международного паралимпийского комитета, сделает все, чтобы запланированные соревнования состоялись. Остановка Олимпиады — это грандиозный скандал и удар по репутации ее организаторов. Даже если оставить в стороне убытки МОК (которые могут составить более миллиарда долларов) и удары по бюджетам национальных олимпийских комитетов и международных федераций. Если эта Олимпиада завершится из-за ковида, она моментально превратится из «Игр победителей» в «Игры проигравших». Это настоящая катастрофа для всех. Злорадство тут совершенно неуместно.

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Даже если, не дай бог, возникнет пограничная ситуация, трактовать ее однозначно будут в пользу продолжения Игр. Выглядит это все несколько авантюрно, но выбор был сделан в тот момент, когда оргкомитет и МОК пошли на риск, отказавшись отменять Олимпиаду и подписавшись на спорный эксперимент с «котлом народов». В общем, что бы ни говорил сейчас Тосиро-сан, отступать по большому счету некуда. Все мы отлично знаем, что фарш невозможно провернуть назад. Помешать Олимпийским играм-2020 может только какое-то стихийное бедствие — очень надеюсь, что стихия будет к спортсменам снисходительна. Что касается ковида, то, кажется, для его сдерживания в Японии делается все возможное и невозможное. Вряд ли в мире найдется страна, которая справилась бы с этой задачей лучше.

Олег Шамонаев

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