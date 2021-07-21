Что должно произойти, чтобы Олимпиаду отменили? Изучаем сценарии
Оргкомитет Игр не исключает самого негативного поворота событий, но поверить в это пока очень сложно.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Оргкомитет Игр не исключает самого негативного поворота событий, но поверить в это пока очень сложно.
Генеральный директор Оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто напугал очень многих, допустив во вторник вероятность отмены стартующей Олимпиады. Официальное открытие Игр-2020 только в пятницу, но футбол и софтбол начинают уже в среду. «Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом, — размышляет Муто. — Поэтому мы продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения. Мы договорились, что, основываясь на ситуации с коронавирусом, созовем пятисторонние переговоры снова. На данный момент заболеваемость ковидом может расти или падать, поэтому мы подумаем о том, что нам следует предпринять, когда возникнет такая ситуация».
В недавнем прошлом японские официальные лица уже допускали сценарий, при котором от Игр-2020
Заболеваемость ковидом в Токио и в Японии в целом в последнее время неуклонно идет вверх, но до пиковых значений, которые были в январе этого года, пока далеко. Как известно, все олимпийцы находятся в «пузыре», проходят ежедневное тестирование и практически не общаются с местным населением. Среди людей, так или иначе связанных с Олимпиадой-2020 (спортсмены, тренеры, персонал, волонтеры), с середины июля выявлено более 100 случаев заражения, но это очень мало влияет на общую статистику — в Токио ежедневно регистрируется более тысячи новых больных ковидом. В общем, объективных предпосылок для резкого роста пандемийных показателей на острове нет. Во всяком случае, такого роста, который привел бы к панике в правительстве
Полтора года пандемии доказали нам, что произойти может все что угодно, но пока полное ощущение, что японцы контролируют ситуацию. Правда, с началом соревнований спортсмены начнут больше контактировать друг с другом, и есть много видов спорта, где соблюдение социальной дистанции невозможно в принципе. Но с момента появления COVID-19 прошли десятки крупных соревнований, и действительно массовых заражений нигде зафиксировано не было. Случались снятия отдельных спортсменов и даже целых сборных — это ждет нас и в Токио. Но чтобы количество положительных ПЦР в Олимпийской деревне перевалило хотя бы за 5 процентов — это на данный момент абсолютная фантастика.
Только вал громких историй с заболеванием в Олимпийской деревне (например, с большими звездами) может заставить оргкомитет прийти к выводу, что
Ну, а сейчас пятисторонняя комиссия, в которую входят представители правительства Японии, власти префектуры Токио, Оргкомитет Игр-2020, руководство МОК и Международного паралимпийского комитета, сделает все, чтобы запланированные соревнования состоялись. Остановка Олимпиады — это грандиозный скандал и удар по репутации ее организаторов. Даже если оставить в стороне убытки МОК (которые могут составить более миллиарда долларов) и удары по бюджетам национальных олимпийских комитетов и международных федераций. Если эта Олимпиада завершится
Даже если, не дай бог, возникнет пограничная ситуация, трактовать ее однозначно будут в пользу продолжения Игр. Выглядит это все несколько авантюрно, но выбор был сделан в тот момент, когда оргкомитет и МОК пошли на риск, отказавшись отменять Олимпиаду и подписавшись на спорный эксперимент с «котлом народов». В общем, что бы ни говорил сейчас
Олег Шамонаев