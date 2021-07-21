Российский волейболист объяснил значение нового девиза Олимпиады

«Не думаю, что идет речь о борьбе с разного рода неравенствами. Скорее есть желание поддержать всех атлетов, которые поехали в Токио. Страна подготовила спортсменов и верит в свою команду. Им сейчас приходится очень непросто. Они находятся в сложных условия», — сказал Хтей.