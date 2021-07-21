Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Игр в Токио

Об этом в среду на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«К настоящему времени мы ожидаем визит глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира», — отметил он. В то же время Като подчеркнул, что итоговое число гостей церемонии открытия все еще согласовывается.

Ранее местные СМИ сообщали, что число VIP-персон, которые посетят церемонию открытия Олимпиады в Токио, было сокращено с десяти тысяч до тысячи.

Открытие прошлых летних Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году посетили лидеры около 40 государств.