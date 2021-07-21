Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Игр в Токио
По словам генсека кабинета министров Японии, также ожидается, что церемонию посетят министры спорта из 70 стран.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
По словам генсека кабинета министров Японии, также ожидается, что церемонию посетят министры спорта из 70 стран.
Об этом в среду на регулярной
«К настоящему времени мы ожидаем визит глав 15 стран и международных организаций, а также министров спорта из 70 стран мира», — отметил он. В то же время Като подчеркнул, что итоговое число гостей церемонии открытия все еще согласовывается.
Ранее местные СМИ сообщали, что число
Открытие прошлых летних Игр в
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.