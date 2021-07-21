Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Футбол. Мужчины. Группа D
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Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
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Гребля академическая. Мужчины
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Гребля академическая. Женщины
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Гребля академическая. Женщины
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Стрельба. Женщины
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Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Впервые в истории Олимпиады спортсмены преклонили колено

Футболистки сборных Великобритании и Чили стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые встали на колено во время Игр.

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Источник: Reuters

Встреча проходит в Саппоро (Япония).

Женские сборные обеих команд встали на колено перед стартовым свистком первого матча на турнире группы E.

Официально Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Женский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 6 августа.

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