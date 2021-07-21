Впервые в истории Олимпиады спортсмены преклонили колено
Футболистки сборных Великобритании и Чили стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые встали на колено во время Игр.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Футболистки сборных Великобритании и Чили стали первыми спортсменами в истории Олимпиады, которые встали на колено во время Игр.
Встреча проходит в Саппоро (Япония).
Женские сборные обеих команд встали на колено перед стартовым свистком первого матча на турнире группы E.
Официально Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Женский футбольный турнир пройдет с 21 июля по 6 августа.