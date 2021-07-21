Соревновательная программа Олимпиады стартовала матчами по софтболу

В первом матче группового раунда хозяйки Игр, сборная Японии, добились уверенной победы над Австралией со счетом 8:1.

Затем команда США всухую переиграла итальянок (2:0), а сборная Канады завершила игровой день победой над Мексикой (4:0).

Софтбол, который считается «облегченной» версией бейсбола с мягким мячом, увеличенными битами и меньшим размером площадки, вернулся в программу Игр впервые за 13 лет — до этого этот вид спорта был представлен на Олимпиадах с 1996 по 2008 годы.

Уже известно, что на Играх-2024 в Париже софтбольных соревнований не будет. Также интересно отметить, что впервые с 1996 года соревновательную программу Олимпиады открыл не футбол.