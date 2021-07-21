Сборная Великобритании обыграла Чили в стартовом матче женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио
Сборная Великобритании по футболу обыграла Чили в стартовом матче женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 2:0.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Сборная Великобритании по футболу обыграла Чили в стартовом матче женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио — 2:0.
Игра состоялась в Саппоро. В составе британок дублем отличилась Эллен Уайт.
Помимо сборных Великобритании и Чили в группе Е женского олимпийского футбольного турнира также выступают Япония и Канада. Сегодня, 21 июля, состоится матч между этими командами, начало — в 13.30 (мск).
Отметим, что женские сборные Великобритании и Чили вошли в историю: спортсменки этих команд первыми преклонили колено во время проведения Игр.
Футбол. Олимпийские игры. Женщины
Группа E
Великобритания — Чили — 2:0 (1:0)
21 июля. Саппоро. Стадион «Саппоро Доум».