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14:01 (мск), источник: Sport24

Чем протоиерей Алексеев помогает сборной России на Олимпиаде в Токио. На Игры он приехал в третий раз

Неожиданный член делегации.

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Источник: РИА "Новости"

На Олимпиаду вместе со спортсменами приезжают не только тренеры, врачи, массажисты, статистики и другие важные специалисты. Есть в составе делегации и духовник, назначаемый Патриархом Кириллом. На последних Играх (Рио-2016 и Пхенчхан-2018) поддерживать наших атлетов ездил протоиерей Андрей Алексеев.

Настоятель храма святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Северном Бутове, директор Воскресной школы и заместитель председателя Патриаршей Комиссии по вопросам физической культуры и спорта родился в Ростове-на-Дону. Он рос в советской семье, был пионером, комсомольцем и изредка посещал храм, но жизненные события вели его к служению Богу с самого детства.

Источник: dmdonskoy.ru

Когда ему хотелось идти на речку, а больное горло не позволяло, юный Андрей читал с прабабушкой «Отче наш», и все проходило. Такое случалось с ним дважды. Переезд в 14 лет в Москву, где мама защищала диссертацию по психологии, тоже был большим потрясением для подростка, но и здесь вера сыграла свою роль. Она несколько спасала его от смерти, хотя тогда Алексеев этого еще не осознавал. Вот одна из историй, рассказанная протоиереем на радио «Вера»:

— Строили райком партии у нас, возле дома, где я жил. А мы, мальчишки, дворовые мальчишки, играли… И мы играли, перейдя незаметно на стройку. И вот там был огромный-огромный такой вот крюк крана. Он был такой гигантский. Мы его раскачивали, и я отвлекся. Я увидел его перед своими глазами уже раскачивающимся и летящим на меня. Вдруг, как будто бы в стоп-кадре, все застывает, мою голову кто-то убирает, и этот крюк врезается в стену за моей головою, выбивая оттуда кусок плитки.

После службы в армии Алексеев хотел получить образование за границей. Для того, чтобы заработать на учебу в Гарварде, он пек вафли. В итоге все получилось, но добраться до Барселоны, чтобы сесть на пароход и плыть в Нью-Йорк, так и не вышло.

— Ночью я просыпаюсь от того, что со мною в номере — закрытом — кто-то есть, и он со мной говорит. Я его не вижу. Это трудно описать, этот разговор… И он мне говорит о том, чтобы я принял решение — свободное, добровольное — оставить все, вернуться домой и свою жизнь посвятить служению Богу. Представьте себе: молодой человек заряжен на образование за границей… Нет, потом он предполагает вернуться домой, он не хочет там жить, но получить образование он хочет там, состояться там и вернуться уже…

Источник: dmdonskoy.ru

На границе у Алексеева возникли проблемы с документами, поэтому ему пришлось вернуться в Париж, чтобы дооформить необходимые. Две недели ничего не происходит, «ночной гость» все еще приходит, даже полицейский на улице говорит молодому парню, что ему нужно вернуться домой. Это стало последней каплей в череде переживаний: Алексеев, несмотря на готовность бумаг, возвращается в Москву. Через три дня после прилета он отправился на первую в жизни исповедь к священнику. Больше с церковью и не разлучается.

***

Духовником нашей олимпийской сборной Алексеев стал во многом из-за вовлеченности в спорт. Он является директором спортивного комплекса, входящего в культурно-просветительский центр «Восход» при храме, а также следит за различными соревнованиями. Когда Патриарх Кирилл предложил ему полететь со спортсменами на Игры в Бразилию, тот занимался организацией детских и юношеских спортивных мероприятий, в том числе международных. С этого все и началось.

На главном старте четырехлетия протоиерей проводит встречи со спортсменами, руководителями делегации, медицинским персоналом, тренерами и другими. Алексеев общается с желающими не только на территории, где оборудована небольшая часовня, но и во время прогулок по деревне, в столовой. Помимо этого духовник проводит молебны и Богослужения.

За время работы с олимпийцами Алексеев издал две книги в серии «Дневник духовника Олимпийской сборной России». Такой же он ведет и из Токио, публикуя заметки на сайте храма, где делится с читателями всем происходящем в столице Японии.

Источник: dmdonskoy.ru
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