Японский экономист: В результате решения о недопуске зрителей на Олимпиаду-2020 Япония потеряет более 1,2 млрд долларов

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Токио и ряде префектур в июле был введен режим чрезвычайной ситуации. Только 26 соревнований Игр-2020 пройдут с болельщиками, остальные 724 — при пустых трибунах.

«У нас были большие ожидания от Олимпийских игр. Мы открылись в октябре 2019 года, и сразу же началась пандемия. Теперь, когда мы надеялись заработать немного денег, случилось это. Бары и рестораны тоже в ужасном положении, но они, по крайней мере, получат компенсацию от правительства. Наша отрасль не в центре внимания», — заявила Макико Фурусато, владелица отеля, расположенного недалеко от основных мест проведения Игр.

«Это удар, и он, скорее всего, приведет к новым банкротствам», — заявил экономист исследовательского института Dai-Ichi Life Хидео Кумано.

По словам Кумано, количество отмен бронирований номеров в отелях приближается к 700 тысячам, а ущерб может достигнуть 50 млрд йен (456 млн долларов). При этом правительство мало помогает гостиничному бизнесу.

Экономист исследовательского института Номура Такахиде Киучи учитывает также возмещение билетов и утрату командировочных расходов. По его расчетам, в результате решения о недопуске зрителей на Игры будут потеряны 134 млрд йен (более 1,2 млрд долларов).