Швеция разгромила США в матче женского футбольного олимпийского турнира
Сборная Швеции крупно обыграла команду США в матче первого тура группы G женского футбольного олимпийского турнира — 3:0.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Сборная Швеции крупно обыграла команду США в матче первого тура группы G женского футбольного олимпийского турнира — 3:0.
Игра состоялась в городе Тефу на арене «Токио Стэдиум». В составе шведок дублем отличилась Стина Блэкстениус, еще один мяч на счету Лины Хуртиг.
Помимо сборных США и Швеции в группе G женского футбольного олимпийского турнира выступают Австралия и Новая Зеландия. Эти команды встретятся сегодня, 21 июля. Начало — в 14.30 (мск).
Олимпийские игры
Группа G
Швеция — США — 3:0 (1:0)
Голы: Блэкстениус, 25 (1:0). Блэкстениус, 54 (2:0). Хуртиг, 72 (3:0).
21 июля. Тефу. Стадион «Токио Стэдиум».