Бразильянка Марта стала первой футболисткой, отличившейся на пяти Олимпийских играх

Читайте также Женская сборная Китая крупно уступила Бразилии на олимпийском футбольном турнире

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Женская сборная Бразилии по футболу со счетом 5:0 разгромила команду Китая в матче первого тура группового этапа Олимпийских игр.

35-летняя нападающая Марта стала автором дубля, отличившись на 9-й и 74-й минутах. Она стала первой футболисткой, которая смогла забить как минимум один мяч на пяти Олимпиадах. Бразильянка впервые отличилась на Олимпиаде на турнире в Афинах в 2004 году.

Марта дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2004, 2008), также в ее активе серебряная медаль чемпионата мира 2007 года. Она шесть раз признавалась лучшей футболисткой года по версии Международной федерации футбола.

Сборные Бразилии и Китая на Играх выступают в квартете F вместе с командами Нидерландов и Замбии. Ранее в среду сборная Великобритании со счетом 2:0 обыграла команду Чили в матче группы Е, шведки разгромили американок в матче группы G.