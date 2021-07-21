На Олимпиаде работает выездная панель Спортивного арбитражного суда. Она уже рассмотрела первое дело

На Олимпийских играх почти никогда не обходится без судебных разбирательств по разным вопросам. Для этого Спортивный арбитражный суд (CAS) организует в стране-хозяйке соревнований выездную панель, чтобы оперативно решать дела. Обычно это занимает пару дней. Вот и в Токио уже завершилось первое официальное слушание. Правда, из-за мер безопасности все проходило по видеосвязи, чтобы минимизировать риск заражения участников процесса.

Пловчиха Дженнифер Хардинг-Марлин родилась в Квебеке, выступала на соревнованиях, когда училась в университете Макгилла в Монреале и юридической школе Юджина Дюпуха на Багамах, а в 2013-м решила переехать в Сент-Китс и Невис. Она получила гражданство и начала работать по профессии.

В свободное время 29-летняя девушка продолжала ходить в бассейн, но не ради забавы. В 2019-м упорные тренировки и успешные выступления позволили Хардинг-Марлин отправиться на чемпионат мира в Кванджу. Там она участвовала в заплывах на 50 м на спине (41-я) и на стометровке вольным стилем (85-е место). Для нее это было огромным достижением: Дженнифер смогла представить небольшое государство в восточной части Карибского моря на таком масштабном турнире. Она до сих пор гордиться этим фатом.

После этого пловчиха обратилась в Олимпийский комитет Сент-Китса и Невиса (SKNOC) с просьбой выдвинуть ее кандидатуру на 100 м на спине по системе, позволяющей Национальным олимпийским комитетам (НОК) заявлять на Игры несколько спортсменов из стран по универсальной квоте, где сложно с квалификационными стартами. Спортсменка до последнего надеялась, что SKNOC положительно отреагирует на ее идею, но не сложилось: Хардинг-Марлин не рекомендовали к участию.

Тогда канадка решила обратиться в CAS. Она выступала в суде против SKNOC и Международной федерации (FINA), утверждая, что местный НОК подверг ее дискриминации, нарушив одно из правил Олимпийской хартии. Дженнифер пыталась убедить арбитров, что ей отказали в поездке на Игры необоснованно из-за «расы, экономических условий и/или социальных связей или спортивной деятельности». Тем не менее аргументов у нее было мало, поэтому иск не удовлетворили. Хотя CAS отметил, что SKNOC мог быть и «более откровенным со спортсменкой и более сговорчивым в своих отношениях с SKSF (Федерация плавания Сент-Китса и Невиса)». Жаль, что девушке, которая хочет популяризировать свою страну, это уже никак не поможет: в бассейне Токио мы ее не увидим.