«Не надо тратить энергию и эмоции на пустяки»: Исинбаева — о критике Олимпийской деревни

«Не стоит обращать внимания на антураж. Это логично, что здесь всё маленькое, мы же в Японии. Странно ожидать европейских стандартов. Важно понимать, что все в одинаковых условиях, люксовых номеров там нет, ни у кого нет каких-либо привилегий. Так что лучше сконцентрироваться на предстоящих выступлениях, чем что-либо критиковать. Изменить существующие условия вряд ли удастся, так что не надо тратить энергию и эмоции на пустяки. Это моё мнение как участницы четырёх Олимпиад», — цитирует Исинбаеву ТАСС.