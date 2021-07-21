«Не надо тратить энергию и эмоции на пустяки»: Исинбаева — о критике Олимпийской деревни
Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением по поводу критики Олимпийской деревни.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева поделилась мнением по поводу критики Олимпийской деревни.
«Не стоит обращать внимания на антураж. Это логично, что здесь всё маленькое, мы же в Японии. Странно ожидать европейских стандартов. Важно понимать, что все в одинаковых условиях, люксовых номеров там нет, ни у кого нет
Напомним,
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.