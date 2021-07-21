Футболистки сборной Нидерландов установили рекорд ОИ
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Женская сборная Нидерландов по футболу установила рекорд Олимпийских игр по числу голов, забитых в одном матче.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Женская сборная Нидерландов по футболу установила рекорд Олимпийских игр по числу голов, забитых в одном матче.
В среду голландки в рамках первого тура в группе F разгромили сборную Замбии со счетом 10:3.
Помимо рекорда по числу голов, забитых одной командой в одном матче, игра стала самой результативной в истории женских олимпийских турниров по футболу.
Еще два достижения были установлены в матче сборных Бразилии и Китая (победа бразильянок — 5:0). Бразильская нападающая Марта оформила дубль и стала первой футболисткой, которой удалось забить хотя бы один гол на пяти Олимпиадах подряд. Кроме того, бразильянка Формига вышла на поле в возрасте 43 лет и стала самым возрастным участником футбольных турниров в истории Олимпиад. Она участвовала во всех 7 футбольных олимпийских турнирах среди женских команд.