Футболистки сборной Нидерландов установили рекорд ОИ

Еще два достижения были установлены в матче сборных Бразилии и Китая (победа бразильянок — 5:0). Бразильская нападающая Марта оформила дубль и стала первой футболисткой, которой удалось забить хотя бы один гол на пяти Олимпиадах подряд. Кроме того, бразильянка Формига вышла на поле в возрасте 43 лет и стала самым возрастным участником футбольных турниров в истории Олимпиад. Она участвовала во всех 7 футбольных олимпийских турнирах среди женских команд.