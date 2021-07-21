Ещё два спортсмена отстранены от Игр из-за COVID

О заражении COVID-19 спортсменки Эмбер Хилл, сообщила Британская олимпийская ассоциация. Хилл сдала положительный тест на коронавирус еще до отъезда в Токио. Никаких симптомов заболевания у спортсменки не проявляется, но сейчас она находится в изоляции.

Ранее стало известно о положительных тестах на коронавирус у тхэквондистки из Чили и у российского пловца Ильи Бородина. Спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских Играх.

Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа.