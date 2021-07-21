Ещё два спортсмена отстранены от Игр из-за COVID
Спортсмен сборной Чехии по настольному теннису Павел Сиручек и британка Эмбер Хилл, выступающая в стендовой стрельбе заболели коронавирусом и не смогут участвовать в соревнованиях.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Спортсмен сборной Чехии по настольному теннису Павел Сиручек и британка Эмбер Хилл, выступающая в стендовой стрельбе заболели коронавирусом и не смогут участвовать в соревнованиях.
Уже четыре спортсмена не примут участие в Олимпиаде
О положительном тесте Сиручека сообщила Федерация настольного тенниса Чехии. Спортсмена изолировали, подробностей о его самочувствии в
Это уже третий случай коронавируса в чешской делегации: ранее заразились игрок в пляжный волейбол Ондржей Перушич и тренер его команды Симон Науш.
О заражении COVID-19 спортсменки Эмбер Хилл, сообщила Британская олимпийская ассоциация. Хилл сдала положительный тест на коронавирус еще до отъезда в Токио. Никаких симптомов заболевания у спортсменки не проявляется, но сейчас она находится в изоляции.
Ранее стало известно о положительных тестах на коронавирус у тхэквондистки из Чили и у российского пловца Ильи Бородина. Спортсмены были отстранены от участия в Олимпийских Играх.
Олимпиада в Токио будет проходить с 23 июля по 8 августа.