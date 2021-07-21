Софья Великая о прибытии в Токио: Мы были готовы ко всем ограничениям, к дискомфорту. Главное, чтобы в олимпийской деревне фен работал

«Долетели хорошо. Заключительный сбор провели в отличных условиях, нам все понравилось. Мы были готовы ко всем ограничениям, определенному дискомфорту, который нас ожидает и по прилету, в аэропорту, и в дальнейшем. Но нужно набраться терпения, сконцентрироваться на подготовке и на выступлении. Главное, чтобы в олимпийской деревне фен работал.



Я счастлива (что выбрали знаменосцем — Sports.ru), и мне это крайне приятно. Будет о чем рассказать детям. Очень рада, что выбрали меня. В нашей команде много достойных кандидатов. Все одновременно не могут идти с флагом. Рада, что мне выпала такая возможность. Для меня это честь», — сказала Великая.