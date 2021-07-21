Александр Жуков: Думаю, гольф будет одним из самых популярных видов спорта на Олимпиаде

— Я думаю, гольф будет одним из самых популярных видов спорта. В Японии очень любят этот спорт, известный японский гольфист Мацуяма недавно выиграл большой турнир в Америке, и его сделали знаменосцем японской команды.

Спортсмены из США фавориты? На Олимпиаде в отличие от больших турниров только по два человека от каждой страны. Много конкурентов будет на этих Играх, — сказал Жуков в эфире программы «Все на Матч!».

Функционер также рассказал о новых видах спорта, включенных в программу Олимпиады.

— Международный олимпийский комитет старается включать в программу наиболее популярные среди молодежи виды спорта. Организаторы Олимпиады также имеют право предложить свои виды спорта, которые популярны в их стране. Исходя из этого добавляются новые виды в программу Олимпиады. Карате и бейсбол популярны в Японии, скалолазание чрезвычайно популярно среди молодежи, как серфинг и скейтборд. Конечно, эти виды привлекают внимание болельщиков.

Что касается самбо, то с начала 2000-х годов мы занимались тем, чтобы этот вид получил признание МОК. Потенциально самбо может стать олимпийским видом, — добавил он.