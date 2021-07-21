Россияне верят в выход сборной РФ в тройку лидеров на Олимпиаде

Так, больше половины россиян (57%) верят, что российские спортсмены войдут в тройку лидеров в медальном зачете. 22% опрошенных убеждены, что они займут первое место в медальном зачете, а 35% — что Россия займет второе или третье место.

«Еще 16% считают, что наша страна претендует на четвертое-пятое места, а каждый 10-й соотечественник (10%) полагает, что российские спортсмены не войдут в пятерку лидеров по количеству завоеванных медалей. Те, кто считает, что Россия не сможет возглавить медальный зачет, чаще всего думают, что лидерами станут Китай (26%), США (18%) или Япония (8%)», — говорится в сообщении.

При этом большая часть граждан России собираются следить за ходом Олимпийских игр, сообщает агентство городских новостей «Москва». 15% будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% — смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта. Совсем не будут следить за ходом Олимпиады 38% респондентов.

«У тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика (33%), водные виды спорта (31%), художественная гимнастика (23%), футбол (15%) и волейбол (14%)», — отметили в центре. При этом большинство жителей России — 97% — не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет защищать честь страны на Олимпиаде в Токио, сообщает телеканал «360».

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, передает RT.