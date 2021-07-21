Вставали на колени и плакали. Олимпиада началась с рекордов и провала США

В софтболе на Олимпиаде мужчины вообще не участвуют. Их зона баталий — турнир по бейсболу, который начнется позднее. Эти виды спорта дуэтом вернулись в программу Игр после отсутствия в 2012 и 2016 годах.

Игрок сборной Японии по софтболу Нодока Харада | Источник: Reuters

Итак, первым соревнованием Олимпиады-2020 стал матч между сборными Японии и Австралии по софтболу. Прошел он в Фукусиме — столице префектуры с тем же названием. Город располагается примерно в 100 километрах от одноименной и печально известной атомной электростанции, на которой десять лет назад случилась разрушительная авария после мощного землетрясения и цунами.

Хозяйки Олимпиады стартовали уверенно, несмотря на отставание по ходу первого иннинга. Японки смогли отыграться и добыли комфортное преимущество. Как итог — победа со счетом 8:1. Радости команды-триумфатора не было предела.

Эпизод матча по софтболу на Олимпийских играх в Токио Австралия - Япония (1:8) | Источник: Reuters

В других встречах игрового дня сборная США одолела Италию (2:0), а Канада — Мексику (4:0). Это все участники турнира по софтболу. Борьбу за награды Олимпийских игр они продолжат уже в четверг.

BLM и избиение сборной Замбии

Следом стартовал женский футбольный турнир. На газоны японских стадионов вышли все 12 команд из трех групп.

Читайте также Первую политическую акцию на Олимпиаде устроили футболистки. Тут Великобритания и Чили опередили США

В центральном матче сошлись шведки и американки. Именно сборную США многие СМИ и эксперты называли почти безальтернативным фаворитом Олимпиады. И это отлично вписывается в славные традиции команды, которая за шесть предыдущих олимпийских розыгрышей завоевала три золота и два серебра, а в Токио приехала с легендарными Меган Рэпино, Карли Ллойд и Алекс Морган.

Но ни одна из этих именитых спортсменок не провела матч со Швецией полностью. А скандинавская команда надежно забрала инициативу в свои руки и довела дело до разгрома — 3:0. Хлесткий удар по чемпионским амбициям американок.

Стоит отметить и два исторических матча. Так, сборные Великобритании и Чили стали первыми, кто на олимпийском старте поддержал движение BLM, преклонив колено перед стартовым свистком. А встреча Нидерландов и Замбии оказалась самой результативной в истории женского футбола на Играх.

Голландки уничтожили оппоненток со счетом 10:3, отметившись рекордным числом голов для одной команды в олимпийском матче. Вивиан Мидема оформила покер, а все три гола африканок забила Бабра Банда.

Разгром соперницам учинила и сборная Бразилии. Дубль одной из величайших футболисток в истории Марты помог южноамериканкам победить команду Китая со счетом 5:0. Австралийки в своеобразном дерби обыграли Новую Зеландию (2:1).

Наконец, самый напряженный матч выдали японки и канадки. Хозяйки пропустили быстрый гол, но во втором тайме заработали пенальти, назначенный после вмешательства системы VAR. Одиннадцатиметровый «привезла» вратарь «кленовых листьев» Стефани Лаббе, которая в том же эпизоде получила травму.

Девушка рыдала, получая медицинскую помощь, но все же вернулась в ворота… И отразила пенальти! Потом Лаббе все-таки покинула поле, а японки сумели вырвать ничью со счетом 1:1.