Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Софтбол. Женщины. Групповой турнир
22.07скороСШАКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
22.07скороМексикаЯпония
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
22.07скороИталияАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа C
22.07скороЕгипетИспания
Футбол. Мужчины. Группа A
22.07скороМексикаФранция
Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороНовая ЗеландияЮжная Корея
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороКот-д`ИвуарСаудовская Аравия
Футбол. Мужчины. Группа C
22.07скороАргентинаАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа A
22.07скороЯпонияЮАР
Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороГондурасРумыния
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вставали на колени и плакали. Олимпиада началась с рекордов и провала США

Судя по последнему опросу ВЦИОМ, вы вполне могли упустить тот факт, что Олимпийские игры в Токио не просто приближаются, а уже начались. Еще до официальной церемонии открытия стартовала соревновательная часть в двух дисциплинах. Причем в дело вступили исключительно женщины.

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Источник: AFP 2021

В софтболе на Олимпиаде мужчины вообще не участвуют. Их зона баталий — турнир по бейсболу, который начнется позднее. Эти виды спорта дуэтом вернулись в программу Игр после отсутствия в 2012 и 2016 годах.

Игрок сборной Японии по софтболу Нодока Харада | Источник: Reuters

Итак, первым соревнованием Олимпиады-2020 стал матч между сборными Японии и Австралии по софтболу. Прошел он в Фукусиме — столице префектуры с тем же названием. Город располагается примерно в 100 километрах от одноименной и печально известной атомной электростанции, на которой десять лет назад случилась разрушительная авария после мощного землетрясения и цунами.

Хозяйки Олимпиады стартовали уверенно, несмотря на отставание по ходу первого иннинга. Японки смогли отыграться и добыли комфортное преимущество. Как итог — победа со счетом 8:1. Радости команды-триумфатора не было предела.

Эпизод матча по софтболу на Олимпийских играх в Токио Австралия - Япония (1:8) | Источник: Reuters

В других встречах игрового дня сборная США одолела Италию (2:0), а Канада — Мексику (4:0). Это все участники турнира по софтболу. Борьбу за награды Олимпийских игр они продолжат уже в четверг.

BLM и избиение сборной Замбии

Следом стартовал женский футбольный турнир. На газоны японских стадионов вышли все 12 команд из трех групп.

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В центральном матче сошлись шведки и американки. Именно сборную США многие СМИ и эксперты называли почти безальтернативным фаворитом Олимпиады. И это отлично вписывается в славные традиции команды, которая за шесть предыдущих олимпийских розыгрышей завоевала три золота и два серебра, а в Токио приехала с легендарными Меган Рэпино, Карли Ллойд и Алекс Морган.

Но ни одна из этих именитых спортсменок не провела матч со Швецией полностью. А скандинавская команда надежно забрала инициативу в свои руки и довела дело до разгрома — 3:0. Хлесткий удар по чемпионским амбициям американок.

Стоит отметить и два исторических матча. Так, сборные Великобритании и Чили стали первыми, кто на олимпийском старте поддержал движение BLM, преклонив колено перед стартовым свистком. А встреча Нидерландов и Замбии оказалась самой результативной в истории женского футбола на Играх.

Голландки уничтожили оппоненток со счетом 10:3, отметившись рекордным числом голов для одной команды в олимпийском матче. Вивиан Мидема оформила покер, а все три гола африканок забила Бабра Банда.

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Разгром соперницам учинила и сборная Бразилии. Дубль одной из величайших футболисток в истории Марты помог южноамериканкам победить команду Китая со счетом 5:0. Австралийки в своеобразном дерби обыграли Новую Зеландию (2:1).

Наконец, самый напряженный матч выдали японки и канадки. Хозяйки пропустили быстрый гол, но во втором тайме заработали пенальти, назначенный после вмешательства системы VAR. Одиннадцатиметровый «привезла» вратарь «кленовых листьев» Стефани Лаббе, которая в том же эпизоде получила травму.

Девушка рыдала, получая медицинскую помощь, но все же вернулась в ворота… И отразила пенальти! Потом Лаббе все-таки покинула поле, а японки сумели вырвать ничью со счетом 1:1.

Такой получилась спортивная часть первого (или минус второго) дня Олимпиады. В четверг борьбу продолжат софтболистки, а начнут мужские футбольные сборные. В пятницу Игры будут официально открыты.

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