Звёзды тенниса опять проигнорировали Олимпиаду. Они что, особенные?

Большинство теннисистов уже приехали в Токио и начали тренировки перед олимпийскими соревнованиями. Но главные звёзды последних десятилетий опять проигнорировали Олимпиаду. Причём на этот раз отказов гораздо больше, чем перед Играми в Рио-2016. Что происходит? Теннисистам не нужны медали? Они что, особенные?

Сборная России по теннису прибыла в Токио, разместилась в Олимпийской деревне и уже провела первые тренировки. Другие команды тоже практически все на месте и ждут итогов жеребьёвки. Но составы сеток будут не такими, какими они изначально могли бы быть. И у женщин, и у мужчин не хватает довольно много звёзд, включая победителей турниров «Большого шлема» и олимпийских чемпионов. Не увидят поклонники спорта на олимпийском теннисном турнире Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Серену Уильямс, Викторию Азаренко и многих других. На то есть разные причины. Какие-то из них стали уже привычными, а какие-то появились совсем недавно.

Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Роджер Федерер

Так почему же мастера ракеток бойкотируют главный старт четырёхлетия? Начнём с того, что теннисный спортивный календарь не такой, как во многих других олимпийских видах. Здесь соревнования проходят неделя за неделей, 11 месяцев в году. Каждый пропуск игровой недели или провал в выступлениях — это потеря рейтинга, призовых и бонусов от спонсоров. К тому же Олимпиада чаще всего вклинивается в плавный календарь соревнований совершенно не к месту и не ко времени. Например, только что закончился травяной сезон турниров в Европе и вот-вот начнётся американская серия на харде. А тут теннисистам надо лететь в Азию и привыкать к совершенно другим условиям. В этой связи вполне объяснимую соревновательную паузу на время Игр взяли олимпийские чемпионы разных лет Рафаэль Надаль, Серена Уильямс, Роджер Федерер.

Понимая всю сложность подготовки к Олимпиаде в Токио, команда России просидела на сборе в Южно-Сахалинске, пожертвовав целой неделей соревнований, в то время как их коллеги по цеху зарабатывали очки и призовые. Например, Андрей Рублёв не поехал в Гамбург защищать прошлогодний титул и у него сгорела половина из заработанных 500 рейтинговых очков.

Андрей Рублев | Источник: РИА "Новости"

Вторая важная причина отказов теннисистов от Олимпиады — это травмы. И она вытекает из первой проблемы, связанной с насыщенным календарём. Например, в последний момент отказался выступить на Играх в Токио лидер итальянской команды — Маттео Берреттини. Только что на Уимблдоне он дошёл до финала, а в полуфинале получил травму мышц живота. Врачи ему порекомендовали сделать паузу в выступлениях, и эта пауза пришлась как раз на Олимпиаду. Из-за травм пропускают Игры в Токио Стэн Вавринка, Хуан-Мартин дель Потро, Симона Халеп, Борна Чорич.

В связи с этим любопытна история австрийца Доминика Тима, который признался, что для него Олимпиада всегда была второсортным турниром, не сравнимым с «Большим шлемом». Тим никогда не мечтал об олимпийской медали, но его мнение изменилось после того, как тренером австрийца стал чилиец Николас Массу. В 2004 году Массу неожиданно для многих выиграл две золотые медали в Афинах — в одиночке и паре с Фернандо Гонсалесом. После этого Николас стал просто национальным героем у себя в стране. Наверняка Массу поделился с Домиником своими рассказами о том успехе, и к Олимпиаде в Токио Тим уже готовился всерьёз. Но тут на одном из мелких турниров он получил травму руки, пропустил Уимблдон и был вынужден сняться с Олимпиады.

Все эти причины были известны с момента возвращения теннисного турнира в программу Олимпиад в 1988 году. И в конце XX века, и в начале XXI века теннисисты пропускали Олимпиады, объясняя это тем, что им мешают травмы и они не хотят лишних нагрузок. Пожалуй, за последнее десятилетие самое близкое к оптимальному было представительство теннисистов только на Олимпиаде в Лондоне-2012. Это объяснимо, ведь олимпийский теннисный турнир проходил тогда через месяц после Уимблдона на всё тех же самых кортах. Спортсменам не требовалась акклиматизация, всё было знакомо и комфортно. В итоге состав медалистов оказался представительнее некуда — Серена, Шарапова и Азаренко у женщин, Маррей, Федерер и дель Потро у мужчин.

В 2016 году добавилась новая причина отказов от участия в Олимпиадах — боязнь вирусов. Тогда весь мир был напуган эпидемией вируса Зико, который бушевал в Латинской Америке, и некоторые теннисисты предпочли пропустить поездку в Рио и не рисковать своим здоровьем. В итоге тогда как у мужчин, так и у женщин не поехало по 12 человек. На этот раз всё гораздо серьёзнее. Коронавирус бушует на планете больше года, а Игры, которые и так сдвинули на 12 месяцев, проходят при беспрецедентных мерах безопасности. Бесконечное тестирование, жёсткие ограничения и отсутствие зрителей не способствуют праздничной атмосфере Олимпиады. Австралиец Ник Кирьос, который любит играть на публику, прямо так и объяснил свой отказ от участия тем, что не хочет выступать при пустых трибунах.

Были и те теннисисты, кого коронавирус лично «догнал» перед самой Олимпиадой. Положительные тесты после Уимблдона получили британцы Даниэль Эванс и Йоханна Конта, австралиец Алекс де Минор и американка Кори Гауфф. Из-за этого у их команд возникли серьёзные проблемы с заменой. Бреши в составах по разным причинам образовались и у других сборных. Так из-за отказа Виктории Азаренко играть в Токио Беларусь не сможет выставить одну теннисистку в одиночке и женскую пару. А ведь Азаренко и Соболенко, готовясь к Олимпиаде, только что выиграли парный титул в Берлине. Всего Игры в Токио пропускает около 40 представителей мужского разряда и более 20 — женского. Подобное количество отказов припомнить трудно.

Снятие с Олимпиады в последний момент Дарьи Касаткиной и Веры Звонарёвой повлияло и на расклад участников в нашей команде. Дарья как 31-я ракетка мира и вторая — в сборной России, должна была играть в одиночке, а Вера — в паре с Еленой Весниной. Наша женская команда должна была состоять из шести теннисисток: Павлюченкова, Касаткина, Кудерметова, Александрова, а также Веснина и Звонарёва. Но в Токио отправились только 4 девушки. Вместо Касаткиной в одиночке сыграет Веснина, и она же выступит в паре с Кудерметовой. А вот второго дуэта у нас не будет.

У российских мужчин, к счастью, никаких замен и снятий в последний момент не произошло. Наша боевая четвёрка — Медведев, Рублёв, Карацев и Хачанов — готова выступить во всех разрядах.

Жеребьёвка состоится 22 июля, а матчи олимпийского теннисного турнира пройдут с 24 июля по 1 августа.