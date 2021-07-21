Глава WADA считает, что эпопея с допингом в России закончилась

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года. WADA продолжает контролировать исполнение решения CAS.

«Российская сторона была наказана, у нас закончилась некая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», — сказал Банька в интервью изданию Rzeczpospolita.