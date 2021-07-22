Аналитики «Gracenote» сулят белорусам в Токио 35-е место в медальном зачете с девятью наградами, из которых три золотые

Это ведущая американская компания, которая занимается высокими технологиями в сфере развлечений и обработкой массивных баз данных. Медальная таблица Gracenote была создана на основе результатов предыдущих крупных спортивных турниров, которые проходили после Олимпиады-2016.

Первое место аналитики отдают США. По прогнозам компании, американские спортсмены привезут с Олимпийских игр 96 медалей. Российским спортсменам удастся выиграть 68 медалей, и этого должно хватить для второго места. Третье место, согласно таблице, могут занять спортсмены из Китая с 66 медалями.

В общий доступ компания выложила только первую медальную тридацатку, поэтому Pressball.by обратился в спортивный аналитический отдел «Gracenote» с просьбой озвучить прогноз по белорусской команде. Выяснилось, что американские аналитики предрекают нашей команде 35-е место в медальной таблице с 9 наградами (3−1−5).

Золото они отдают Максиму Недосекову (прыжки в высоту), байдарке-двойке на 500 м (Ольга Худенко/Марина Литвинчук) и Анастасии Прокопенко (современное пятиборье).

Серебро выиграет Ольга Худенко (байдарка-одиночка 500 м).