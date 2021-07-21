Опрос ВЦИОМ показал, что россиян не интересует Олимпиада в Токио

Абсолютное большинство россиян — 97% — не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, следует из опроса ВЦИОМ.

«Дело в том, что на сегодняшний день не в актуальном общественном сознании находится информация об Олимпиаде, хотя она буквально через день начнется. И вроде бы о ней многие слышали, что она должна быть, но кто ожидаемые герои с нашей стороны, либо из каких-то других стран, наши граждане ещё не знают, их волнуют другие вопросы, с которыми они столкнулись сейчас: это третья волна пандемии, опасность заразиться, ожидания, что это может сказаться на экономике, на ценах, на работе. Также столкнулись наши граждане с пожарами, с аномальной жарой во многих регионах России», — пояснил Абрамов РИА Новости.

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Он отметил, что интерес к Олимпиаде может появиться в процессе соревнований.

«Я думаю, что после начала регулярных трансляций с Олимпийских игр, после того как будут реальные победы, появятся и герои, к которым будет привлечено внимание СМИ, а через них и наших граждан», — подчеркнул Абрамов.

По данным опроса, часть россиян на летней Олимпиаде в Токио планируют следить за такими видами, как фигурное катание, биатлон и хоккей.