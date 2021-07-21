Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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22.07скороМексикаЯпония
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
22.07скороИталияАвстралия
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Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороНовая ЗеландияЮжная Корея
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороКот-д`ИвуарСаудовская Аравия
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Футбол. Мужчины. Группа A
22.07скороЯпонияЮАР
Футбол. Мужчины. Группа B
22.07скороГондурасРумыния
Футбол. Мужчины. Группа D
22.07скороБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
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Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
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Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
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Стрельба. Женщины
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21 июля, источник: Спорт-Экспресс

Болт жалуется, что новые спринтеры ускорились за счет особых шиповок. Достижения ямайца побьют в Токио?

Технологии все больше вторгаются в спорт.

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Олимпиада в Токио еще не успела полноценно стартовать, а вокруг нее уже столько скандалов! Один из последних неожиданно пришел из интервью легенды легкой атлетики Усэйна Болта агентству Reuters. Безобидный на первый взгляд вопрос о том, как изменился бег на короткие дистанции за время его отсутствия в спорте, поверг ямайского спринтера чуть ли не в бешенство. Он заявил, что последние успехи спортсменов на 100 и 200 метрах полностью связаны с новыми шиповками, а в его годы таких технологических инноваций не было, поэтому какие-либо сравнения текущего поколения спринтеров с ним некорректны. Twitter после этого взорвался, многие накинулись на Болта, кто-то стал его защищать. Но что это вообще было — крик души или же нежелание ветерана признавать смену эпохи?

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У мужчин и женщин резкий взлет результатов. Быстрее бегут даже ветераны

Последние два года — невероятно быстрые для мирового спринта. Было мнение, что с уходом Болта развитие прекратится. Но если лучшие бегуны этого года продолжат прогрессировать теми же темпами, то, казалось бы, вечные рекорды Усэйна скоро падут. Возможно, уже через неделю с небольшим на Олимпиаде в Токио. Сразу два американца выбежали из десяти секунд, смог преодолеть гроссмейстерскую планку и южноафриканский спринтер Симбине Окани. И главное, наконец-то побили застоявшийся рекорд Европы — швейцарский легкоатлет (правда, ямайского происхождения) Алекс Уилсон пробежал стометровку за 9,84. Это на две сотых лучше достижения португальца Фрэнсиса Обиквела и француза Джимми Вико. Неплохо для спортсмена, лучшим достижением которого до этого была бронза чемпионата Европы на 200 метрах. Сейчас он ставил рекорд Европы на рядовом предолимпийском старте. Что же будет в Токио?

Подросли результаты и у девушек. Мировой рекорд 1988 года (10,49 — у американки Флоренс Гриффит-Джойнер) вот-вот освежит спортсменка из Кот-д’Ивуара Мари-Жозе Та Лу. У нее в этом сезоне уже были забеги на 10,70, а ведь Мари вундеркиндом-феноменом назвать нельзя. Девушке 32 года — практически предпенсионный возраст для коротких дистанций. Но Та Лу идет только вверх. Пока у нее главная награда в жизни — серебро чемпионата мира, но в этом году она вполне может заявить о себе в полную силу на Олимпиаде. Ямайские девушки, правда, в этом году тоже чудо как хороши, так что, даже если на рекорд не сможет покуситься Мари-Жозе, это сделают Элейн Томпсон или Шелли-Энн Фрейзи-Прайс. С одной стороны, такое разнообразие спортсменов высокого класса и отличные результаты говорят, что спринту хорошо и без Болта. Но вот с другой — превращения из Золушки в принцессу, как в случае с Та Лу, наводят на мысли о стороннем факторе успеха.

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Болт уговаривал создать ему особые кроссовки, но экипировщики наотрез отказывались

У самого Болта есть обоснованная позиция, которая объясняет столь резкий взлет спринта в последние два сезона. По его словам, текущие лидеры имеют техническое преимущество, которого у него в свое время не было. Восьмикратный олимпийский чемпион считает, что высоким результатам помогает совершенствование технологии спортивных шипов. И он уверен, что подобные нововведения в спорте могут разделить спортсменов на тех, кто смог приобрести себе нужные шиповки, и на тех, кто не успел или кому подобная обувь не по карману.

«С такими шипами они легко могут замахнуться на все мои мировые рекорды. Не просто замахнуться, стереть их! Пускай, но их новые рекорды будут смехотворны», — заявил Болт. Усэйн удерживает мировые рекорды на 100 и 200 метрах — самых престижных дистанциях легкой атлетики. Всю жизнь он тренировался в шиповках одного производителя и интересовался у него возможностью модернизировать кроссовки. Правда, в его годы любые подобные исследования блокировала Международная федерация легкой атлетики. По логичной причине — недопустимости получения кем-либо неспортивного преимущества. «Только вот почему принципы и правила у организации поменялись?» — недоумевает Болт.

Производители кроссовок для бега в последнее время действительно стали обращать больше внимания и вкладывать усилия в разработку более совершенной формы шипа. Не сказать, что нововведения революционны, главная особенность шиповок последних двух сезонов — применение углеродных материалов, которые еще 10 лет назад крепко вошли в жизнь стайеров. Но на краткой дистанции их внедрение пусть и ненадолго, но меняет правила игры и ставит двух равных по силе бегунов в неравные условия. «Когда рассказали об этом, я не мог поверить, что федерация это допустила, — продолжает Болт. — Поймите меня правильно, я за прогресс, но усилия должны быть человеческими, а сейчас мы просто берем и создаем шипы, которые помогают показывать лучшие секунды». Болт считает такое положение дел несправедливым, особенно в связи с тем, что в прошлом большинство производителей спортивной обуви отказывались даже изучать вопрос модернизации шипа.

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Титул короля бега, который Болт освободил в 2016 году на своей последней Олимпиаде, скорее всего, перейдет к американцу Трейвону Бромеллу. Пока значимых международных успехов у 26-летнего парня нет, но его 9,77, показанные незадолго до вылета в Токио, — это серьезная заявка на успех. При этом Трейвон уверяет, что выстраивал свою подготовку в олимпийский год с тонким расчетом выдать свой максимум именно в Японии. А там, кто знает, может и правда побиться с Усэйном Болтом из 2009-го. У Трейвона — другой производитель обуви, и с его последними разработками Болт связывает взлет результатов в спринте. Правда, Бромелл считает, что роль новых кроссовок сильно преувеличена. «Я не думаю, что есть много объективных данных, которые говорили бы о значительном превосходстве людей в этих шиповках», — сказал на прошлой неделе американец.

Рустам Имамов

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