Поздняков: Мы к этой Олимпиаде приобрели больше потенциальных медалистов, нежели потеряли

«Я ещё раз хочу обратить внимание на необычность этих Игр. Если бы они состоялись в 2020 году, не факт, что молодые ребята были бы готовы на сто процентов. Но сейчас они повзрослели на год, это плюс. С другой стороны, для возрастного спортсмена лишний год — достаточно сложная история. Это связано не только с физиологией, но и с мотивацией. Для дебютанта ожидание может оказаться хорошим подспорьем к мотивации, для ветерана — совсем наоборот, непростым испытанием. Но хочу сказать: я разговаривал с президентами всех федераций, и у меня возникает ощущение, что мы к этой Олимпиаде приобрели больше потенциальных медалистов, нежели потеряли», — цитирует Позднякова «Коммерсантъ».