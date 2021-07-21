8% россиян собираются следить за фигурным катанием на Играх
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян по поводу предстоящих Игр в Токио.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди россиян по поводу предстоящих Игр в Токио.
Основной вопрос звучал так: «За выступлениями спортсменов в каких видах спорта Вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов.
За фигурным катанием несмотря на то, что соревнования по этому виду спорта пройдут только на зимней Олимпиаде в Пекине, собираются следить 8% российских граждан.
Напомним,
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.