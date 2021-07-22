Прекрасный полк: повторят ли гандболистки и ватерполистки успех Рио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

0д0ч0м

до открытия Олимпиады

Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
03:00скороСШАКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
06:00скороМексикаЯпония
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
09:00скороИталияАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа C
10:30скороЕгипетИспания
Футбол. Мужчины. Группа A
11:00скороМексикаФранция
Футбол. Мужчины. Группа B
11:00скороНовая ЗеландияЮжная Корея
Футбол. Мужчины. Группа D
11:30скороКот-д`ИвуарСаудовская Аравия
Футбол. Мужчины. Группа C
13:30скороАргентинаАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа A
14:00скороЯпонияЮАР
Футбол. Мужчины. Группа B
14:00скороГондурасРумыния
Футбол. Мужчины. Группа D
14:30скороБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
00:35 (мск), источник: Известия

Прекрасный полк: повторят ли гандболистки и ватерполистки успех Рио

Команды Алексея Алексеева и Александра Гайдукова подходят к Играм в Токио в оптимальной форме.

Наверх
Источник: Федерация гандбола России

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро у нас было всего четыре команды в игровых видах (женская по волейболу, водному поло и гандболу; мужская по волейболу). Для сравнения: в Лондоне-2012 у нас было шесть сборных, в Пекине-2008 — семь. В столице Японии также будет семь и особые надежды вновь на женский гандбол и женское водное поло. Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки и бронзовые призеры последнего ЧМ-2019, а ватерполистки были третьими в Рио и заняли второе место на ЧЕ-2020.

Повторить чудо

Игры в Рио стали триумфом для Евгения Трефилова. Долгие годы он был главным тренером женской сборной России — с 1999 по 2012 год и в 2013—2019 годах. Под его руководством национальная команда четыре раза завоевала золото ЧМ, а также стала второй на Играх-2008 в Пекине. Тогда команда обидно уступила Норвегии в финале.

В Рио удалось отыграться. Россиянки выиграли восемь матчей из восьми, включая победу над Норвегией в полуфинале (38:37) и Францией в финале (22:19).

Из-за проблем с сердцем, которые постигли Трефилова в 2019 году, он переключился на административную деятельность и поедет в Токио в качестве первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР).

Евгений Трефилов | Источник: РИА "Новости"

— Очень хочу, чтобы мы вновь выиграли Олимпиаду, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Евгений Трефилов. — Для моего вида спорта это показатель. Значит, он не умрет. Проиграем — будет забвение, тишина. Многие считают, что я буду злорадствовать. Ни в коем случае. Первым поздравлю команду в случае успеха. Впервые в нашем гандболе появился человек, которому небезразличен наш вид спорта, который пытается возвращать традиции. Так что Сергей Шишкарев (президент Федерации гандбола России. — «Известия») своим отношением точно заслужил еще одну олимпийскую медаль.

Читайте также
Защитить титул в ТокиоГандболистки готовы к сложной миссии

Помимо Трефилова в Токио будут выступать еще восемь чемпионок Рио — Анна Седойкина, Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Анна Сень, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Екатерина Ильина и Виктория Калинина.

Формат олимпийского турнира прост: 12 команд на первом этапе разбиты на две шестерки и играют в один круг. Россиянки начнут соревнования матчем с Бразилией 25 июля (в 5 утра по Москве). Кроме бразильянок в группе с нашими девушками также Швеция (27 июля), Венгрия (29 июля), Франция (31 июля) и Испания (2 августа). В плей-офф выйдут четыре сильнейшие сборные из шестерки.

— График не выбирают, конечно, но мы уже изучили составы всех соперников и сошлись на том, что с Бразилией хорошо было бы сыграть немного позже, — сказал журналистам главный тренер Алексей Алексеев. — Команда у них возрастная, на «свежака» может выдать один-два хороших матча, а затем «сдуться». Но ничего страшного, если мы едем туда занимать высокие места, то все матчи надо играть только на победу. Понятно, что проходных встреч тут не будет. Игры через день, но это условие одинаково для всех.

Американские спарринги

Источник: РИА "Новости"

Серия послематчевых пенальти, в которой российские ватерполистки добыли бронзовые награды, стала одним из самых драматичных и запоминающихся моментов Игр в Рио-де-Жанейро. По ходу матча команда Александра Гайдукова отыгралась на последних секундах, а затем взяла у Венгрии реванш за обиднейшее поражение в четвертьфинале Лондона-2012.

Девять игроков из той команды по-прежнему в строю. Причем девушки не почивают на лаврах, а постоянно подтверждают свое место в мировой элите. В послужном списке сборной России только за последний олимпийский цикл есть бронза ЧМ-2017 и серебро ЧЕ-2020. А еще мы трижды подряд занимали третье место в рамках Мировой лиги.

Читайте также
Ватерполисты сборной России пропустят четвертые Олимпийские игры подряд

Есть еще один факт, который позволяет нашей команде рассчитывать на подиум в Токио — совместный сбор с командой США, которая выиграла две последние Олимпиады, три чемпионата мира и с 2014 года никому не отдает золото Мировой лиги. Все три товарищеские игры остались за американками. Но дни, которые сборная России провела в Калифорнии, для тренерского штаба на вес золота. А на счет этих встреч, по мнению главного тренера Александра Гайдукова, внимания обращать не стоит. Именно по итогам тренировок и матчей в США тренерский штаб определился с окончательной заявкой.

— У нас был выбор по трем позициям — вратаря, подвижного игрока и центрального защитника, — пояснил Александр Гайдуков. — Среди голкиперов в лидеры вышла Евгения Головина, сменившая Анну Устюхину. У защитников за место в заявке шла борьба между Марией Борисовой и Вероникой Вахитовой, мы оценили достоинства и недостатки каждой и сочли Веронику более подготовленной на данный момент. А в подвижной линии была большая конкуренция, пять или шесть кандидатов. Но в итоге ее выиграла вернувшаяся в элиту Надежда Глызина, а также Алена Сержантова и Анастасия Федотова.

Как отметил Гайдуков, из десяти представленных на турнире команд две вряд ли претендуют на попадание во второй раунд — это хозяйки турнира японки и сборная ЮАР. А вот остальные будут биться за медали, которых, очевидно, хватит не всем. Именно поэтому первый раунд матчей на выбывание будет ключевым.

— В четвертьфинале вне зависимости от того, на какую команду мы попадаем — Испанию, Австралию, Нидерланды, Канаду, соперник должен быть нам по зубам, — продолжил Александр Гайдуков. — Хотя все это сборные высокого уровня, выбирать не приходится. Как показали суперфинал Мировой лиги и товарищеские игры, конкуренция на Олимпийских играх будет сильная. Соперничать с США, конечно, очень тяжело, они явные фавориты турнира. А вот дальше пандемия во многом уравняла силы.

Ватерпольный турнир на Играх стартует 24 июля — в этот день россиянкам предстоит матч со сборной Китая. Также в нашей группе из пяти команд — Венгрия, США и Япония. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут четыре сборные.

Дмитрий Гарин

 Прекрасный полк: повторят ли гандболистки и ватерполистки успех Рио
Супертяжелое испытание: кто победит в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Главные темы
Вставали на колени и плакали. Олимпиада началась с провала США
Побьют ли достижения Усэйна Болта в Токио?
Звёзды тенниса опять проигнорировали Олимпиаду
Повторят ли российские гандболистки и ватерполистки успех Рио?
8% россиян собираются следить за фигурным катанием на Играх
Глава WADA считает, что эпопея с допингом в России закончилась
Тренировались на кошках, боролись с собаками. Как спортсмены готовились к Олимпиаде в Токио
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Россияне верят в выход сборной РФ в тройку лидеров на Олимпиаде
Александр Жуков: Думаю, гольф будет одним из самых популярных видов спорта на Олимпиаде
Софья Великая о прибытии в Токио: Мы были готовы ко всем ограничениям, к дискомфорту. Главное, чтобы в олимпийской деревне фен работал
Ещё два спортсмена отстранены от Игр из-за COVID
Сборная Германии выйдет на матч Олимпиады в траурных повязках
Футболистки сборной Нидерландов установили рекорд ОИ
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Олимпийские кольца в ночной Йокогаме
«Не надо тратить энергию и эмоции на пустяки»: Исинбаева — о критике Олимпийской деревни
На Олимпиаде работает выездная панель Спортивного арбитражного суда. Она уже рассмотрела первое дело
Российский пловец Илья Бородин не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за коронавируса
Японский экономист: В результате решения о недопуске зрителей на Олимпиаду-2020 Япония потеряет более 1,2 млрд долларов
Швеция разгромила США в матче женского футбольного олимпийского турнира
Бразильянка Марта стала первой футболисткой, отличившейся на пяти Олимпийских играх
Женская сборная Китая крупно уступила Бразилии на олимпийском футбольном турнире
Первую политическую акцию на Олимпиаде устроили футболистки. Тут Великобритания и Чили опередили США
Опрос
Как Россия выступит на Олимпиаде в Токио?
Чем протоиерей Алексеев помогает сборной России на Олимпиаде в Токио. На Игры он приехал в третий раз
Соревновательная программа Олимпиады стартовала матчами по софтболу
В Японии на одном из стадионов Олимпиады видели медведя
МОК открестился от антисекс-кроватей на Олимпиаде в Токио
В Токио перед Олимпиадой побит суточный рекорд заражаемости коронавирусом за полгода
Сборная Великобритании обыграла Чили в стартовом матче женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио
Впервые в истории Олимпиады спортсмены преклонили колено
Главы 15 государств и международных организаций посетят церемонию открытия Игр в Токио
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
1Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
В официальных гостиницах Олимпиады в Токио разрешено использовать российские флаги
Российский волейболист объяснил значение нового девиза Олимпиады
Олимпиада уже стартовала! Удивлены? В Токио-2020 — максимально массовый преждевременный старт в истории
Первого спортсмена отстранили от участия в Олимпиаде из-за коронавируса
На Олимпиаде в Токио будут новые молодежные виды спорта. А еще вернутся бейсбол и софтбол
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Что должно произойти, чтобы Олимпиаду отменили? Изучаем сценарии
Побег, слезы, полиция: как олимпиец из Уганды пытался скрыться в Японии
Глава оргкомитета Игр в Токио ответил на слова Мамедова о «средневековье»
Карацев: Полтора года назад не думал, что окажусь на Олимпийских играх
«Вместе с кем? С разноцветными людьми?» Мозер — об изменении девиза Олимпиады
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь