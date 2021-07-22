Прекрасный полк: повторят ли гандболистки и ватерполистки успех Рио

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро у нас было всего четыре команды в игровых видах (женская по волейболу, водному поло и гандболу; мужская по волейболу). Для сравнения: в Лондоне-2012 у нас было шесть сборных, в Пекине-2008 — семь. В столице Японии также будет семь и особые надежды вновь на женский гандбол и женское водное поло. Российские гандболистки — действующие олимпийские чемпионки и бронзовые призеры последнего ЧМ-2019, а ватерполистки были третьими в Рио и заняли второе место на ЧЕ-2020.

Повторить чудо

Игры в Рио стали триумфом для Евгения Трефилова. Долгие годы он был главным тренером женской сборной России — с 1999 по 2012 год и в 2013—2019 годах. Под его руководством национальная команда четыре раза завоевала золото ЧМ, а также стала второй на Играх-2008 в Пекине. Тогда команда обидно уступила Норвегии в финале.

В Рио удалось отыграться. Россиянки выиграли восемь матчей из восьми, включая победу над Норвегией в полуфинале (38:37) и Францией в финале (22:19).

Из-за проблем с сердцем, которые постигли Трефилова в 2019 году, он переключился на административную деятельность и поедет в Токио в качестве первого вице-президента Федерации гандбола России (ФГР).

Евгений Трефилов | Источник: РИА "Новости"

— Очень хочу, чтобы мы вновь выиграли Олимпиаду, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Евгений Трефилов. — Для моего вида спорта это показатель. Значит, он не умрет. Проиграем — будет забвение, тишина. Многие считают, что я буду злорадствовать. Ни в коем случае. Первым поздравлю команду в случае успеха. Впервые в нашем гандболе появился человек, которому небезразличен наш вид спорта, который пытается возвращать традиции. Так что Сергей Шишкарев (президент Федерации гандбола России. — «Известия») своим отношением точно заслужил еще одну олимпийскую медаль.

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Помимо Трефилова в Токио будут выступать еще восемь чемпионок Рио — Анна Седойкина, Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Анна Сень, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Екатерина Ильина и Виктория Калинина.

Формат олимпийского турнира прост: 12 команд на первом этапе разбиты на две шестерки и играют в один круг. Россиянки начнут соревнования матчем с Бразилией 25 июля (в 5 утра по Москве). Кроме бразильянок в группе с нашими девушками также Швеция (27 июля), Венгрия (29 июля), Франция (31 июля) и Испания (2 августа). В плей-офф выйдут четыре сильнейшие сборные из шестерки.

— График не выбирают, конечно, но мы уже изучили составы всех соперников и сошлись на том, что с Бразилией хорошо было бы сыграть немного позже, — сказал журналистам главный тренер Алексей Алексеев. — Команда у них возрастная, на «свежака» может выдать один-два хороших матча, а затем «сдуться». Но ничего страшного, если мы едем туда занимать высокие места, то все матчи надо играть только на победу. Понятно, что проходных встреч тут не будет. Игры через день, но это условие одинаково для всех.

Американские спарринги

Серия послематчевых пенальти, в которой российские ватерполистки добыли бронзовые награды, стала одним из самых драматичных и запоминающихся моментов Игр в Рио-де-Жанейро. По ходу матча команда Александра Гайдукова отыгралась на последних секундах, а затем взяла у Венгрии реванш за обиднейшее поражение в четвертьфинале Лондона-2012.

Девять игроков из той команды по-прежнему в строю. Причем девушки не почивают на лаврах, а постоянно подтверждают свое место в мировой элите. В послужном списке сборной России только за последний олимпийский цикл есть бронза ЧМ-2017 и серебро ЧЕ-2020. А еще мы трижды подряд занимали третье место в рамках Мировой лиги.

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Есть еще один факт, который позволяет нашей команде рассчитывать на подиум в Токио — совместный сбор с командой США, которая выиграла две последние Олимпиады, три чемпионата мира и с 2014 года никому не отдает золото Мировой лиги. Все три товарищеские игры остались за американками. Но дни, которые сборная России провела в Калифорнии, для тренерского штаба на вес золота. А на счет этих встреч, по мнению главного тренера Александра Гайдукова, внимания обращать не стоит. Именно по итогам тренировок и матчей в США тренерский штаб определился с окончательной заявкой.

— У нас был выбор по трем позициям — вратаря, подвижного игрока и центрального защитника, — пояснил Александр Гайдуков. — Среди голкиперов в лидеры вышла Евгения Головина, сменившая Анну Устюхину. У защитников за место в заявке шла борьба между Марией Борисовой и Вероникой Вахитовой, мы оценили достоинства и недостатки каждой и сочли Веронику более подготовленной на данный момент. А в подвижной линии была большая конкуренция, пять или шесть кандидатов. Но в итоге ее выиграла вернувшаяся в элиту Надежда Глызина, а также Алена Сержантова и Анастасия Федотова.

Как отметил Гайдуков, из десяти представленных на турнире команд две вряд ли претендуют на попадание во второй раунд — это хозяйки турнира японки и сборная ЮАР. А вот остальные будут биться за медали, которых, очевидно, хватит не всем. Именно поэтому первый раунд матчей на выбывание будет ключевым.

— В четвертьфинале вне зависимости от того, на какую команду мы попадаем — Испанию, Австралию, Нидерланды, Канаду, соперник должен быть нам по зубам, — продолжил Александр Гайдуков. — Хотя все это сборные высокого уровня, выбирать не приходится. Как показали суперфинал Мировой лиги и товарищеские игры, конкуренция на Олимпийских играх будет сильная. Соперничать с США, конечно, очень тяжело, они явные фавориты турнира. А вот дальше пандемия во многом уравняла силы.

Ватерпольный турнир на Играх стартует 24 июля — в этот день россиянкам предстоит матч со сборной Китая. Также в нашей группе из пяти команд — Венгрия, США и Япония. По итогам группового этапа в плей-офф выйдут четыре сборные.