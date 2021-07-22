Прекрасный полк: повторят ли гандболистки и ватерполистки успех Рио
Команды Алексея Алексеева и Александра Гайдукова подходят к Играм в Токио в оптимальной форме.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Команды Алексея Алексеева и Александра Гайдукова подходят к Играм в Токио в оптимальной форме.
Пять лет назад на Олимпиаде в
Игры в Рио стали триумфом для Евгения Трефилова. Долгие годы он был главным тренером женской сборной России — с 1999 по 2012 год и в 2013—2019 годах. Под его руководством национальная команда четыре раза завоевала золото ЧМ, а также стала второй на Играх-2008 в Пекине. Тогда команда обидно уступила Норвегии в финале.
— Очень хочу, чтобы мы вновь выиграли Олимпиаду, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» Евгений Трефилов. — Для моего вида спорта это показатель. Значит, он не умрет. Проиграем — будет забвение, тишина. Многие считают, что я буду злорадствовать. Ни в коем случае. Первым поздравлю команду в случае успеха. Впервые в нашем гандболе появился человек, которому небезразличен наш вид спорта, который пытается возвращать традиции. Так что Сергей Шишкарев (президент Федерации гандбола России. — «Известия») своим отношением точно заслужил еще одну олимпийскую медаль.
Помимо Трефилова в Токио будут выступать еще восемь чемпионок Рио — Анна Седойкина, Анна Вяхирева, Дарья Дмитриева, Анна Сень, Владлена Бобровникова, Полина Кузнецова, Екатерина Ильина и Виктория Калинина.
Формат олимпийского турнира прост: 12 команд на первом этапе разбиты на две шестерки и играют в один круг. Россиянки начнут соревнования матчем с Бразилией 25 июля (в 5 утра по Москве). Кроме бразильянок в группе с нашими девушками также Швеция (27 июля), Венгрия (29 июля), Франция (31 июля) и Испания (2 августа). В
— График не выбирают, конечно, но мы уже изучили составы всех соперников и сошлись на том, что с Бразилией хорошо было бы сыграть немного позже, — сказал журналистам главный тренер Алексей Алексеев. — Команда у них возрастная, на «свежака» может выдать
Серия послематчевых пенальти, в которой российские ватерполистки добыли бронзовые награды, стала одним из самых драматичных и запоминающихся моментов Игр в
Девять игроков из той команды
Есть еще один факт, который позволяет нашей команде рассчитывать на подиум в Токио — совместный сбор с командой США, которая выиграла две последние Олимпиады, три чемпионата мира и с 2014 года никому не отдает золото Мировой лиги. Все три товарищеские игры остались за американками. Но дни, которые сборная России провела в Калифорнии, для тренерского штаба на вес золота. А на счет этих встреч, по мнению главного тренера Александра Гайдукова, внимания обращать не стоит. Именно по итогам тренировок и матчей в США тренерский штаб определился с окончательной заявкой.
— У нас был выбор по трем позициям — вратаря, подвижного игрока и центрального защитника, — пояснил Александр Гайдуков. — Среди голкиперов в лидеры вышла Евгения Головина, сменившая Анну Устюхину. У защитников за место в заявке шла борьба между Марией Борисовой и Вероникой Вахитовой, мы оценили достоинства и недостатки каждой и сочли Веронику более подготовленной на данный момент. А в подвижной линии была большая конкуренция, пять или шесть кандидатов. Но в итоге ее выиграла вернувшаяся в элиту Надежда Глызина, а также Алена Сержантова и Анастасия Федотова.
— В четвертьфинале вне зависимости от того, на какую команду мы попадаем — Испанию, Австралию, Нидерланды, Канаду, соперник должен быть нам по зубам, — продолжил Александр Гайдуков. — Хотя все это сборные высокого уровня, выбирать не приходится. Как показали суперфинал Мировой лиги и товарищеские игры, конкуренция на Олимпийских играх будет сильная. Соперничать с США, конечно, очень тяжело, они явные фавориты турнира. А вот дальше пандемия во многом уравняла силы.
Ватерпольный турнир на Играх стартует 24 июля — в этот день россиянкам предстоит матч со сборной Китая. Также в нашей группе из пяти команд — Венгрия, США и Япония. По итогам группового этапа в
Дмитрий Гарин