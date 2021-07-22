Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Софтбол. Женщины. Групповой турнир
03:00скороСШАКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
06:00скороМексикаЯпония
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
09:00скороИталияАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа C
10:30скороЕгипетИспания
Футбол. Мужчины. Группа A
11:00скороМексикаФранция
Футбол. Мужчины. Группа B
11:00скороНовая ЗеландияЮжная Корея
Футбол. Мужчины. Группа D
11:30скороКот-д`ИвуарСаудовская Аравия
Футбол. Мужчины. Группа C
13:30скороАргентинаАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа A
14:00скороЯпонияЮАР
Футбол. Мужчины. Группа B
14:00скороГондурасРумыния
Футбол. Мужчины. Группа D
14:30скороБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Познер: Олимпиада в Токио кажется далёкой или даже ненужной

Известный телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио (Япония).

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Источник: РИА "Новости"

«Эта Олимпиада — странная: из-за того, что не будет зрителей, и потому, что долго было непонятно, состоится ли она вообще, плюс то, что её перенесли. Она кажется далёкой или даже ненужной. Она не увлекает.

Если вспомнить остальные Олимпийские игры — задолго до них турнир обсуждался, он волновал, это был праздник. В принципе, Япония — страна, которая могла бы выдать очень красивые и значительные Игры. Но из-за всех этих вещей я, например, ничего не жду. Будут у нас чемпионы — ну и хорошо. Может, это станет отправной точкой, чтобы поднять спорт.

Но вся история с допингом, как нас исключали, как мы остались без флага, вызвала такое плохое чувство у многих, что теперь надо будет много работать, чтобы вернуть хорошее, — приводит слова Познера сайт «Матч ТВ».

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