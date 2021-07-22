Владимир Познер: Олимпиада в Токио кажется далёкой или даже ненужной
Известный телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио (Япония).
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Известный телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Токио (Япония).
«Эта Олимпиада — странная:
Если вспомнить остальные Олимпийские игры — задолго до них турнир обсуждался, он волновал, это был праздник. В принципе, Япония — страна, которая могла бы выдать очень красивые и значительные Игры. Но
Но вся история с допингом, как нас исключали, как мы остались без флага, вызвала такое плохое чувство у многих, что теперь надо будет много работать, чтобы вернуть хорошее, — приводит слова Познера сайт «Матч ТВ».