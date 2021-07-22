Фетисова шокировало, что 97% россиян не знают имен олимпийцев
Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что 97% россиян не знают имен олимпийцев, передает «Говорит Москва».
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что 97% россиян не знают имен олимпийцев, передает «Говорит Москва».
«Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители. Об Олимпиаде надо говорить. Стране нужны герои, она должна знать, к чему готовятся на Играх, нужно рассказывать об этих ребятах с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у наших детей и молодежи появлялись кумиры», — сказал Фетисов.
Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но