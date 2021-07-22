Фетисова шокировало, что 97% россиян не знают имен олимпийцев

«Ужасные цифры, я в шоке. Вот так работают наши спортивные руководители. Об Олимпиаде надо говорить. Стране нужны герои, она должна знать, к чему готовятся на Играх, нужно рассказывать об этих ребятах с утра до вечера, если мы хотим, чтобы у наших детей и молодежи появлялись кумиры», — сказал Фетисов.