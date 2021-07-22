Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио под предлогом риска спортсменов заразиться COVID-19

«В связи с ростом разновидностей Covid-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Олимпийских играх в Токио», — написал министр спорта Санусси Бантама Соу в письме, адресованном президенту Олимпийского комитета Гвинеи, утверждает AFP.

При этом источник, близкий к правительству страны, сообщил, что решение не отправлять команду на Игры стало следствием финансовых сложностей — министерство спорта Гвинеи не может оплатить необходимые расходы.