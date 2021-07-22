Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио под предлогом риска спортсменов заразиться COVID-19

«В связи с ростом разновидностей Covid-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Олимпийских играх в Токио», — написал министр спорта Санусси Бантама Соу в письме, адресованном президенту Олимпийского комитета Гвинеи, утверждает AFP.
При этом источник, близкий к правительству страны, сообщил, что решение не отправлять команду на Игры стало следствием финансовых сложностей — министерство спорта Гвинеи не может оплатить необходимые расходы.
Согласно Guinéenews, Гвинея в третий раз не примет участия в Олимпийских играх. Так уже случалось в 1972 году в Мюнхене и в 1976 году в Монреале.
В олимпийскую сборную Гвинеи на Игры в Токио входили 5 спортсменов: Фатумата Ярие Камара (вольная борьба), Мамаду Самба Бах (дзюдо), Фатумата Ламарана Туре и Мамаду Тахиру Бах (плавание) и Айссата Дин Конте (легкая атлетика, бег на 100 м).