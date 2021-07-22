Режиссер церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио уволен из-за насмешек над Холокостом в 1998-м

Уничтожение евреев нацистами было темой одного из скетчей комедийного дуэта, частью которого был Кобаяси. В частности он сказал: «Давайте сыграем в Холокост». Выступление состоялось в 1998-м, но видеозапись появилась только сейчас.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aDWmJZtTqNU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида. Нацистский режим также травил газом немецких инвалидов. Любая ассоциация этого человека с Олимпиадой в Токио оскорбит память 6 миллионов евреев и будет жестокой насмешкой над Паралимпийскими играми», — сказал заместитель декана Центра Симона Визенталя раввин Абрахам Купер.