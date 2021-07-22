Рублёв стартует на Олимпиаде с игры с японцем Нисикори, Медведев — с казахстанцем Бубликом

Так, вторая ракетка мира 25-летний россиянин Даниил Медведев начнёт свой путь на турнире в матче с представителем Казахстана Александром Бубликом, а его не менее статусный соотечественник Андрей Рублёв сыграет с японцем Кеем Нисикори.