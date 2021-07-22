Рублёв стартует на Олимпиаде с игры с японцем Нисикори, Медведев — с казахстанцем Бубликом
Стала известна сетка мужского теннисного турнира Олимпийских игр — 2020 в Токио.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Стала известна сетка мужского теннисного турнира Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Так, вторая ракетка мира 25-летний россиянин Даниил Медведев начнёт свой путь на турнире в матче с представителем Казахстана Александром Бубликом, а его не менее статусный соотечественник Андрей Рублёв сыграет с японцем Кеем Нисикори.
Из других россиян — Аслану Карацеву предстоит встреча с американцем Томми Полом, занимающим 54-е место в рейтинге ATP, а Карену Хачанову — с другим представителем Японии, Йосихито Нисиокой.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартует матчем с боливийцем Уго Дельеном.