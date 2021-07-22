Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Софтбол. Женщины. Групповой турнир
09:00скороИталияАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа C
10:30онлайнЕгипетИспания
Футбол. Мужчины. Группа A
11:00скороМексикаФранция
Футбол. Мужчины. Группа B
11:00скороНовая ЗеландияЮжная Корея
Футбол. Мужчины. Группа D
11:30скороКот-д`ИвуарСаудовская Аравия
Футбол. Мужчины. Группа C
13:30скороАргентинаАвстралия
Футбол. Мужчины. Группа A
14:00скороЯпонияЮАР
Футбол. Мужчины. Группа B
14:00скороГондурасРумыния
Футбол. Мужчины. Группа D
14:30скороБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скоро
09:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлюченкова, Кудерметова, Веснина и Александрова узнали соперниц на Олимпиаде в Токио

Стала известна сетка олимпийского теннисного турнира в Токио в женском одиночном разряде.

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Источник: AP 2021

Россиянка Анастасия Павлюченкова (13) в первом круге сразится с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова — с испанкой Гарбинье Мугурусой (7), Елена Веснина — с Еленой Остапенко из Латвии, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элисе Мертенс (12).

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует матчем с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Японка Наоми Осака (2) встретится с китаянкой Чжэн Сайсай. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (3) сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

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Турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа.

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