Павлюченкова, Кудерметова, Веснина и Александрова узнали соперниц на Олимпиаде в Токио
Стала известна сетка олимпийского теннисного турнира в Токио в женском одиночном разряде.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Стала известна сетка олимпийского теннисного турнира в Токио в женском одиночном разряде.
Россиянка Анастасия Павлюченкова (13) в первом круге сразится с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова — с испанкой Гарбинье Мугурусой (7), Елена Веснина — с Еленой Остапенко из Латвии, Екатерина Александрова — с бельгийкой Элисе Мертенс (12).
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти стартует матчем с испанкой Сарой
Турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа.