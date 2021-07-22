Олимпиада-2020. Жеребьевка. Соболенко встретится с Линетт, Ивашко сыграет с Монфисом, Герасимов против Симона
Прошла жеребьевка олимпийского теннисного турнира.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Прошла жеребьевка олимпийского теннисного турнира.
Илья Ивашко (66, Беларусь) встретится с Гаэлем Монфисом (18, Франция). Егор Герасимов (79, Беларусь) сыграет с Жилем Симоном (102, Франция). Матчи белорусов запланированы на 24 июля. Ориентировочное время начала матчей — 05:00 по белорусскому времени.
В женской части турнира Арина Соболенко (3) стартует матчем против Магды Линетт (45, Польша). Победительница этой пары встретится в следующем раунде против лучшей из пары Каролин Гарсия (73, Франция) / Донна Векич (47, Хорватия).
Отметим, что Соболенко проведет свою игру 24 июля (05:00 по белорусскому времени).
В парном разряде белорусский дуэт Илья Ивашко и Егор Герасимов начнут турнир со встречи против Маркуса Дэниэлля и Майкла Винуса (Новая Зеландия).