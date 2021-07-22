Хоркина: Россия едет на ОИ в нейтральном статусе — куда это годится? Выдумали мельдоний

«Я не удовлетворена сейчас и не буду удовлетворена до тех пор, пока не вернут в полном составе лёгкую, тяжёлую атлетику, которые у нас повисли в воздухе. Кроме того, спортсмены едут на Олимпиаду вообще в нейтральном статусе. Куда это годится? Понятно, что мы знаем, что они россияне, можно войти в их положение, но было бы здорово, если бы олимпийская сборная ехала под российским флагом.



Эта Олимпиада стала уникальной ещё тогда, когда нашим ребятам начали закручивать гайки. Выдумали мельдоний, ещё что-то, принципиально начали наказывать всю страну, всю нашу державу. Это уникальность в кавычках», — цитирует Хоркину Metaratings.