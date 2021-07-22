В ОКР отреагировали на слова Познера о ненужности Олимпиады

Ранее Познер назвал Олимпиаду в Токио далекой и даже ненужной. Поздняков парировал высказывание журналиста, отметив, что на Играх свою мечту воплотят 11 тысяч спортсменов из разных стран. «Олимпиада нужна, чтобы не разбить их мечту», — убежден глава ОКР. Он также выразил надежду на то, что в ходе соревнований политика обсуждаться не будет.