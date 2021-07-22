Литвинович, Ноздрева и еще три белоруса, чьи фамилии малознакомы, кто может стать призером Игр в Токио-2020

Иван Литвинович (прыжки на батуте)

А припомните: много у кого было на слуху имя Владислава Гончарова накануне Рио-2016? То-то же: быть может, во вторую очередь в качестве претендента на награды он и назывался, тем не менее изрядная доля болельщиков запомнила его в лицо только после завоевания золота в Бразилии. Такой же путь теоретически способен проделать и Иван Литвинович — с поправкой, конечно, на то, что в системе координат мужчин-батутистов перед соревнованиями в Токио-2020 он все же котируется не столь высоко.



Хотя главный тренер сборной Ольга Власова о нем достаточно высокого мнения. Строго говоря, Литвинович стал обладателем олимпийской лицензии вообще первым из команды — благодаря серебру, взятому на чемпионате мира-2019. Но в течение 2021-го показывал результаты не лучше, чем другой соотечественник — Олег Рябцев. Их наставнику пришлось делать тяжелый выбор, и оказался он в пользу Ивана. «Если он все сделает, будет лучше всех. Взяли бы кого-то другого — речи о медали не было бы. А в случае с Литвиновичем шанс есть», — отметила Власова. Поверим. И проверим.

Елена Ноздрева (гребля на байдарках и каноэ)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNornBhnOm_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNornBhnOm_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNornBhnOm_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @e_nazdrova</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В материале, посвященном звездам нашего спорта, не могущим по разным причинам выступить в Токио-2020, мы с сожалением упоминали фамилию Артема Козыря. Дескать, переверстка олимпийской программы лишила его чуть ли не гарантированной награды. Все так, хотя и взамен были включены дисциплины, где белорусы сильны. Речь о двух каноэ-дистанциях у женщин — в одиночке и двойке. Сейчас речь о первой, где страну уже долгое время на международных стартах представляет Елена Ноздрева. Разумеется, будет делать это и на токийском водном канале.



В женском каноэ на планете, поскольку оно только-только дебютирует на ОИ, конкуренция не столь ожесточенная, пусть и год от года все растет. Тогда как в стране выросло целое талантливое поколение, которое еще спорит за то, чтобы путевку на Игры прибрать именно к своим рукам. Вот в одиночке это сделала Ноздрева, демонстрирующая стабильные показатели на протяжении уже нескольких лет. На мировом форуме-2018 она стала чемпионкой в двойке, спустя год повторила успех в неолимпийском виде — на полутысяче, а также прихватила бронзу именно в той дисциплине, где будет участвовать сейчас…

Илья Полозков (современное пятиборье)

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Безусловно, мы раздаем лишние авансы и, возможно, подкладываем некоторым спортсменам свинью, обременяя их лишней ответственностью. Хотя и не заметить прогресс белорусского пятиборца в преддверии ОИ нельзя. Илья Полозков — один из в первую очередь тех, кому перенос главного форума четырехлетия как раз сыграл на руку. Закрывайся туда отбор поздней весной 2020-го, как планировалось изначально, — вероятно, среди участников нынешней Олимпиады Ильи не было вовсе, ибо на ключевых турнирах вроде чемпионатов мира он был вдали от призов.



И вот миновал год — и билет в Страну восходящего солнца очутился в кармане у 25-летнего белорусского пятиборца. Что любопытно, ему как раз в Токио исполнится 26 — незадолго до мужских индивидуальных состязаний. А вдруг он преподнесет там себе подарок? Кое-какие предпосылки есть. На протяжении текущего сезона Полозков, выдвинувшийся в безальтернативные лидеры мужской части сборной, не раз попадал на пьедестал этапов Кубка мира, благодаря чему, собственно, и заполучил заветную вакансию.

Алексей Котковец (легкая атлетика)

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRhLAh5pnVS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Лёха (@leha_kotkovec)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

От приятных сюрпризов в легкой атлетике мы как-то успели отвыкнуть. Последним из таковых можно считать золото, завоеванное в минувшем олимпийском цикле копьеметательницей Татьяной Холодович на континентальном первенстве. А в целом любые нежданно завидные показатели наших легкоатлетов, скорее, провоцировали по известным причинам тревогу и подозрения. Сейчас этого нет, потому что в наших метаниях маловато фигур, способных на результаты, эквивалентные самой элите в своих видах.



И все же здесь хочется отметить 23-летнего Алексея Котковца, специализирующегося на копье. Если уж кто-то и может выступить лучше, чем мы предполагаем, — причем вплоть до подиума, — так это именно Котковец. У него десятый результат сезона — 85,10, на четыре метра и два сантиметра ближе, нежели у третьего в данной таблице противника. Спросите, так почему же именно Котковец, а не Павел Мелешко, который пристроился вслед за партнером по сборной со своими 85,06? Во-первых, последний на шесть лет старше, и прорыв ему уже дается сложнее: Мелешко стабильно метает за 82−83, но пробить стену не получается. Во-вторых, Котковец в прошлом году метал за 86, причем именно в августе. Может повторить?

Дмитрий Миньков (дзюдо)

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRlJrBXrGSo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRlJrBXrGSo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRlJrBXrGSo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от JUDO BELARUS TEAM (@judobelarusteam)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В дзюдо на Олимпиадах белорусы не были в призах аж 17 лет — с Афин-2004, когда на высшую ступень пьедестала поднялся Игорь Макаров. В Токио-2020 поедут трое: Марина Слуцкая, Дмитрий Миньков и Никита Свирид. Имя первой должно быть уже прекрасно известно широкому болельщицкому кругу, а вот двух других — не совсем. Несомненно, и того, и другого к очевиднейшим соискателям драгметалла не отнесешь. Да и борьба — все же такой вид, где результаты предшествовавших основному в году турниров показательны. Редко в одночасье тот или иной единоборец может взмыть вверх настолько, чтобы из человека, проигрывавшего в первых раундах топ-стартов, обратиться в медалиста Игр.



Впрочем, у Минькова другой случай. Он к высотам подбирается постепенно. Дважды был серебряным призером соревнований «Большого шлема» в нынешнем сезоне, занял седьмое место на ЧМ-2021. Словом, весьма перспективная стартовая позиция, чтобы даже штурмовать подиум.