Литвинович, Ноздрева и еще три белоруса, чьи фамилии малознакомы, кто может стать призером Игр в Токио-2020
Олимпиада стартует уже завтра.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Олимпиада стартует уже завтра.
А припомните: много у кого было на слуху имя Владислава Гончарова накануне Рио-2016?
Хотя главный тренер сборной Ольга Власова о нем достаточно высокого мнения. Строго говоря, Литвинович стал обладателем олимпийской лицензии вообще первым из команды — благодаря серебру, взятому на чемпионате мира-2019. Но в течение 2021-го показывал результаты не лучше, чем другой соотечественник — Олег Рябцев. Их наставнику пришлось делать тяжелый выбор, и оказался он в пользу Ивана. «Если он все сделает, будет лучше всех. Взяли бы
В материале, посвященном звездам нашего спорта, не могущим по разным причинам выступить в Токио-2020, мы с сожалением упоминали фамилию Артема Козыря. Дескать, переверстка олимпийской программы лишила его чуть ли не гарантированной награды. Все так, хотя и взамен были включены дисциплины, где белорусы сильны. Речь о двух
В женском каноэ на планете, поскольку оно
Безусловно, мы раздаем лишние авансы и, возможно, подкладываем некоторым спортсменам свинью, обременяя их лишней ответственностью. Хотя и не заметить прогресс белорусского пятиборца в преддверии ОИ нельзя. Илья Полозков — один из в первую очередь тех, кому перенос главного форума четырехлетия как раз сыграл на руку. Закрывайся туда отбор поздней весной 2020-го, как планировалось изначально, — вероятно, среди участников нынешней Олимпиады Ильи не было вовсе, ибо на ключевых турнирах вроде чемпионатов мира он был вдали от призов.
И вот миновал год — и билет в Страну восходящего солнца очутился в кармане у 25-летнего белорусского пятиборца. Что любопытно, ему как раз в Токио исполнится 26 — незадолго до мужских индивидуальных состязаний. А вдруг он преподнесет там себе подарок?
От приятных сюрпризов в легкой атлетике мы
И все же здесь хочется отметить 23-летнего Алексея Котковца, специализирующегося на копье. Если уж
В дзюдо на Олимпиадах белорусы не были в призах аж 17 лет — с Афин-2004, когда на высшую ступень пьедестала поднялся Игорь Макаров. В Токио-2020 поедут трое: Марина Слуцкая, Дмитрий Миньков и Никита Свирид. Имя первой должно быть уже прекрасно известно широкому болельщицкому кругу, а вот двух других — не совсем. Несомненно, и того, и другого к очевиднейшим соискателям драгметалла не отнесешь. Да и борьба — все же такой вид, где результаты предшествовавших основному в году турниров показательны. Редко в одночасье тот или иной единоборец может взмыть вверх настолько, чтобы из человека, проигрывавшего в первых раундах
Впрочем, у Минькова другой случай. Он к высотам подбирается постепенно. Дважды был серебряным призером соревнований «Большого шлема» в нынешнем сезоне, занял седьмое место на ЧМ-2021. Словом, весьма перспективная стартовая позиция, чтобы даже штурмовать подиум.
Григорий Трофименков