Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Футбол. Мужчины. Группа C
13:30онлайнАргентина0Австралия1
Футбол. Мужчины. Группа A
14:00онлайнЯпония0ЮАР0
Футбол. Мужчины. Группа B
14:00онлайнГондурас0Румыния0
Футбол. Мужчины. Группа D
14:30онлайнБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
24.07скоро
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
13:29 (мск), источник: Прессбол

Литвинович, Ноздрева и еще три белоруса, чьи фамилии малознакомы, кто может стать призером Игр в Токио-2020

Олимпиада стартует уже завтра.

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Иван Литвинович (прыжки на батуте)

Источник: РИА "Новости"

А припомните: много у кого было на слуху имя Владислава Гончарова накануне Рио-2016? То-то же: быть может, во вторую очередь в качестве претендента на награды он и назывался, тем не менее изрядная доля болельщиков запомнила его в лицо только после завоевания золота в Бразилии. Такой же путь теоретически способен проделать и Иван Литвинович — с поправкой, конечно, на то, что в системе координат мужчин-батутистов перед соревнованиями в Токио-2020 он все же котируется не столь высоко.

Хотя главный тренер сборной Ольга Власова о нем достаточно высокого мнения. Строго говоря, Литвинович стал обладателем олимпийской лицензии вообще первым из команды — благодаря серебру, взятому на чемпионате мира-2019. Но в течение 2021-го показывал результаты не лучше, чем другой соотечественник — Олег Рябцев. Их наставнику пришлось делать тяжелый выбор, и оказался он в пользу Ивана. «Если он все сделает, будет лучше всех. Взяли бы кого-то другого — речи о медали не было бы. А в случае с Литвиновичем шанс есть», — отметила Власова. Поверим. И проверим.

Елена Ноздрева (гребля на байдарках и каноэ)

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В материале, посвященном звездам нашего спорта, не могущим по разным причинам выступить в Токио-2020, мы с сожалением упоминали фамилию Артема Козыря. Дескать, переверстка олимпийской программы лишила его чуть ли не гарантированной награды. Все так, хотя и взамен были включены дисциплины, где белорусы сильны. Речь о двух каноэ-дистанциях у женщин — в одиночке и двойке. Сейчас речь о первой, где страну уже долгое время на международных стартах представляет Елена Ноздрева. Разумеется, будет делать это и на токийском водном канале.

В женском каноэ на планете, поскольку оно только-только дебютирует на ОИ, конкуренция не столь ожесточенная, пусть и год от года все растет. Тогда как в стране выросло целое талантливое поколение, которое еще спорит за то, чтобы путевку на Игры прибрать именно к своим рукам. Вот в одиночке это сделала Ноздрева, демонстрирующая стабильные показатели на протяжении уже нескольких лет. На мировом форуме-2018 она стала чемпионкой в двойке, спустя год повторила успех в неолимпийском виде — на полутысяче, а также прихватила бронзу именно в той дисциплине, где будет участвовать сейчас…

Илья Полозков (современное пятиборье)

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Безусловно, мы раздаем лишние авансы и, возможно, подкладываем некоторым спортсменам свинью, обременяя их лишней ответственностью. Хотя и не заметить прогресс белорусского пятиборца в преддверии ОИ нельзя. Илья Полозков — один из в первую очередь тех, кому перенос главного форума четырехлетия как раз сыграл на руку. Закрывайся туда отбор поздней весной 2020-го, как планировалось изначально, — вероятно, среди участников нынешней Олимпиады Ильи не было вовсе, ибо на ключевых турнирах вроде чемпионатов мира он был вдали от призов.

И вот миновал год — и билет в Страну восходящего солнца очутился в кармане у 25-летнего белорусского пятиборца. Что любопытно, ему как раз в Токио исполнится 26 — незадолго до мужских индивидуальных состязаний. А вдруг он преподнесет там себе подарок? Кое-какие предпосылки есть. На протяжении текущего сезона Полозков, выдвинувшийся в безальтернативные лидеры мужской части сборной, не раз попадал на пьедестал этапов Кубка мира, благодаря чему, собственно, и заполучил заветную вакансию.

Алексей Котковец (легкая атлетика)

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От приятных сюрпризов в легкой атлетике мы как-то успели отвыкнуть. Последним из таковых можно считать золото, завоеванное в минувшем олимпийском цикле копьеметательницей Татьяной Холодович на континентальном первенстве. А в целом любые нежданно завидные показатели наших легкоатлетов, скорее, провоцировали по известным причинам тревогу и подозрения. Сейчас этого нет, потому что в наших метаниях маловато фигур, способных на результаты, эквивалентные самой элите в своих видах.

И все же здесь хочется отметить 23-летнего Алексея Котковца, специализирующегося на копье. Если уж кто-то и может выступить лучше, чем мы предполагаем, — причем вплоть до подиума, — так это именно Котковец. У него десятый результат сезона — 85,10, на четыре метра и два сантиметра ближе, нежели у третьего в данной таблице противника. Спросите, так почему же именно Котковец, а не Павел Мелешко, который пристроился вслед за партнером по сборной со своими 85,06? Во-первых, последний на шесть лет старше, и прорыв ему уже дается сложнее: Мелешко стабильно метает за 82−83, но пробить стену не получается. Во-вторых, Котковец в прошлом году метал за 86, причем именно в августе. Может повторить?

Дмитрий Миньков (дзюдо)

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В дзюдо на Олимпиадах белорусы не были в призах аж 17 лет — с Афин-2004, когда на высшую ступень пьедестала поднялся Игорь Макаров. В Токио-2020 поедут трое: Марина Слуцкая, Дмитрий Миньков и Никита Свирид. Имя первой должно быть уже прекрасно известно широкому болельщицкому кругу, а вот двух других — не совсем. Несомненно, и того, и другого к очевиднейшим соискателям драгметалла не отнесешь. Да и борьба — все же такой вид, где результаты предшествовавших основному в году турниров показательны. Редко в одночасье тот или иной единоборец может взмыть вверх настолько, чтобы из человека, проигрывавшего в первых раундах топ-стартов, обратиться в медалиста Игр.

Впрочем, у Минькова другой случай. Он к высотам подбирается постепенно. Дважды был серебряным призером соревнований «Большого шлема» в нынешнем сезоне, занял седьмое место на ЧМ-2021. Словом, весьма перспективная стартовая позиция, чтобы даже штурмовать подиум.

Григорий Трофименков

 Литвинович, Ноздрева и еще три белоруса, чьи фамилии малознакомы, кто может стать призером Игр в Токио-2020
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