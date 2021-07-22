Даниель Себальос получил жуткую травму на Олимпийских играх

В конце первого тайма форвард египтян Мохамед Тахер наступил Себальосу на левый голеностоп. Нога испанца выгнулась в обратную сторону, что привело к серьёзному повреждению. Себальос оставался на газоне на протяжении длительного времени, врачи оказали футболисту помощь, после чего он смог покинуть поле. Вместо полузащитника на поле появился Хон Монкайола. Судья принял решение прибегнуть к просмотру VAR, после чего Мохамед Тахер получил жёлтую карточку.