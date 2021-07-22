Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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до открытия Олимпиады

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Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Футбол. Мужчины. Группа C
13:30онлайнАргентина0Австралия1
Футбол. Мужчины. Группа A
14:00онлайнЯпония0ЮАР0
Футбол. Мужчины. Группа B
14:00онлайнГондурас0Румыния0
Футбол. Мужчины. Группа D
14:30онлайнБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
24.07скоро
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниель Себальос получил жуткую травму на Олимпийских играх

Полузащитник сборной Испании Даниель Себальос получил жуткую травму в матче Олимпийских игр с национальной командой Египта.

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Источник: AFP 2021

В конце первого тайма форвард египтян Мохамед Тахер наступил Себальосу на левый голеностоп. Нога испанца выгнулась в обратную сторону, что привело к серьёзному повреждению. Себальос оставался на газоне на протяжении длительного времени, врачи оказали футболисту помощь, после чего он смог покинуть поле. Вместо полузащитника на поле появился Хон Монкайола. Судья принял решение прибегнуть к просмотру VAR, после чего Мохамед Тахер получил жёлтую карточку.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

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XI Летние Олимпийские игры в Берлине
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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
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I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Гоночная трасса Фудзи Спидвей
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Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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