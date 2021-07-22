Даниель Себальос получил жуткую травму на Олимпийских играх
Полузащитник сборной Испании Даниель Себальос получил жуткую травму в матче Олимпийских игр с национальной командой Египта.
23 июля - 8 августа 2021
до открытия Олимпиады
Полузащитник сборной Испании Даниель Себальос получил жуткую травму в матче Олимпийских игр с национальной командой Египта.
В конце первого тайма форвард египтян Мохамед Тахер наступил Себальосу на левый голеностоп. Нога испанца выгнулась в обратную сторону, что привело к серьёзному повреждению. Себальос оставался на газоне на протяжении длительного времени, врачи оказали футболисту помощь, после чего он смог покинуть поле. Вместо полузащитника на поле появился Хон Монкайола. Судья принял решение прибегнуть к просмотру VAR, после чего Мохамед Тахер получил жёлтую карточку.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.