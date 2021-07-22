Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Футбол. Мужчины. Группа C
13:30онлайнАргентина0Австралия1
Футбол. Мужчины. Группа A
14:00онлайнЯпония0ЮАР0
Футбол. Мужчины. Группа B
14:00онлайнГондурас0Румыния0
Футбол. Мужчины. Группа D
14:30онлайнБразилияГермания
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороОдиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороОдиночка. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороДвойка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороДвойка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Мужчины
23.07скороЧетверка парная. Мужчины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
23.07скороЧетверка парная. Женщины. Предварительные заезды
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
24.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
24.07скоро
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси, Неймар и другие суперзвезды футбола не сыграют на Олимпиаде. А почему?

Но некоторые известные игроки в Токио всё же приехали.

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Источник: AFP 2021

У футбола и Олимпийских игр очень сложные взаимоотношения. Туда не приедут топовые тренеры. Большинство классных сборных пропустят турнир (например, Португалия и т. д.). Да и составы в основном будут так себе. Аргентина участвует, но Месси в Токио не заскочит. Франция тоже в теме, но без Мбаппе и Погба. Бразильцы много раз намекали на желание победить на ОИ, но Неймар им не поможет.

А почему на Олимпиаде не будет многих звёздных футболистов?

Для начала — как устроен футбол на токийских Олимпийских играх

Группы выглядят так.

  • Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция.
  • Группа В: Новая Зеландия, Корея, Гондурас, Румыния.
  • Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия.
  • Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия.

Групповой этап пройдет с 22 по 28 июля. Четвертьфиналы состоятся 31 июля, полуфиналы — 3 августа. Матч за третье место пройдёт 6 августа. Финальная встреча состоится 7 августа на Международном стадионе в Йокогаме.

Получается, звёзд вообще ждать не придётся?

Не совсем, некоторые сборные всё же притащат сильных футболистов.

  • Франция: Флориан Товен, Люка Тюзар, Андре-Пьер Жиньяк.
  • Япония: Майя Йошида.
  • Мексика: Гильермо Очоа.
  • Новая Зеландия: Уинстон Рид.
  • Аргентина: Эсекьель Барко, Эсекьель Понсе, Адольфо Гайч (ладно, последние двое попали в список, потому что знакомы фанатам из России).
  • Испания, вот тут много: Унаи Симон, Эрик Гарсия, Пау Торрес, Педри, Дани Ольмо, Дани Себальос, Микель Мерино, Марко Асенсио, Микель Ойрсабаль.
  • Бразилия: Дани Алвес, Габриэль Мартинелли, Ришарлисон, Малком.
  • Германия: Бенджамин Хендрихс, Максимилиан Арнольд, Макс Крузе.
  • Кот-д’Ивуар: Эрик Байи.

Но почему в некоторых сборные не приехали футболисты топ-уровня?

Просто мысли: за Германию могли сыграть Вернер, Хаверц, Сане и Гнабри. За Францию — Мбаппе, Погба и Канте. За Египет — Салах и Эльнени. Почему их нет? И тут несколько причин.

Во-первых, личное нежелание клубов отпускать своих лидеров.

В футбольной тусовке Олимпиада — второстепенный международный турнир, куда команды редко отправляют своих лидеров.

Есть примеры, когда футболистам всё же удавалось уговорить руководство. Один из них — Ришарлисон. Он месяц цапался с «Эвертоном»: отпрашивался, получал отказ, злился и отпрашивался снова. В итоге в переговоры подключился Рафа Бенитес и лично отпустил Ришарлисона. Игрок из-за Олимпиады пропустит предсезонку с «Эвертоном».

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А есть примеры, когда клубы просто были против. Вильям Салиба и Эдуардо Камавинга могли сыграть за Францию, но «Арсенал» и «Ренн» их не отпустили.

Во-вторых, УЕФА и ФИФА не ставят на паузы международные матчи и лиги во время Олимпийских игр. Да, этот факт частично пересекается с предыдущим, но многим футболистам важнее поиграть за свои клубы/основные сборные, чем за олимпийские команды.

Штефан Кунц (возможно, новый тренер сборной России) отправился с Германией в Токио. В прошлом году он уговорил Томаса Мюллера поехать на ОИ. Но их отложили из-за коронавируса. И в 2021-м стороны уже просто не договорились. Некоторые немецкие источники говорят, что дело не только в решении Немецкого футбольного союза. Просто Мюллер захотел отдохнуть перед Евро и в хорошей форме начать сотрудничество с новым тренером «Баварии» — Юлианом Нагельсманом.

В-третьих, есть определённый пункт в регламенте, который мешает сборным набить составы звёздами.

На Олимпиаде-2020 разрешено играть только футболистам, рождённым позже 1 января 1997 года. На каждую заявку разрешены по три исключения. Так, например, на ОИ поедут Жиньяк и Товен.

В-четвёртых, победы на ОИ практически не ценятся в футболе. Тренер олимпийской сборной Испании Луис де ла Фуэнте сказал: «Олимпийские игры — это витрина для молодых футболистов. Игроки среднего возраста нужны для поддержания духа. Но у молодняка есть реальные шансы показаться топ-клубам — за этим на Олимпиаде и проводится футбольный турнир».

Илья Егоров

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