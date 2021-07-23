Россияне назвали любимых спортсменов на Олимпиаде
Спорт Mail.ru провел исследование среди пользователей и выяснил, сколько россиян верят в успех сборной России на Олимпийских играх в Токио, и за кого они собираются болеть.
Спорт Mail.ru провел исследование среди пользователей и выяснил, сколько россиян верят в успех сборной России на Олимпийских играх в Токио, и за кого они собираются болеть.
23 июля состоится церемония Открытия Игр, которые пройдут в непростых условиях
Но все ограничения не помешают российским болельщикам смотреть Олимпиаду и болеть за своих любимых спортсменов.
Спорт Mail.ru провел исследование, чтобы узнать, какие летние олимпийские виды спорта являются любимыми у россиян, и за каких спортсменов российские зрители собираются болеть.
41% россиян верит, что сборная России займет по итогам Игр место в пятерке лучших в медальном зачете. При этом только 5% уверены, что Россия сможет выиграть медальный зачет. 16% опрошенных назвали любимым олимпийским видом спорта легкую атлетику. Также в топ самых популярных видов спорта вошли плавание, спортивная и художественная гимнастика, футбол, теннис, гандбол, баскетбол и стрельба.
17% опрошенных назвали любимым российским спортсменом на Олимпиаде пловчиху Юлию Ефимову. Также в топ вошли легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщица Софья Великая, теннисист Даниил Медведев, волейболист Максим Михайлов, борец Абдулрашид Садуллаев, пловец Климент Колесников и гимнаст Никита Нагорный.
Исследование проводилось с 14 по 21 июля на проекте Спорт Mail.ru. В его ходе было опрошено около 8 тысяч респондентов из 52 регионов.
Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В программе Игр будет представлено 33 вида спорта, в которых разыграют 339 комплектов наград. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России и будут представлены в 27 видах спорта.