Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

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Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Расписание событий
Гребля академическая. Женщины
24.07скороОдиночка. Женщины. Утешительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Квалификация
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороОдиночка. Мужчины. Утешительные заезды
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороНорвегияБразилия
Волейбол. Мужчины. Группа A
24.07скороИталияКанада
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка парная. Женщины. Утешительные заезды
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороЯпонияАвстралия
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка парная. Мужчины. Утешительные заезды
Тяжелая атлетика. Женщины
24.07скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Группа В
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороАвстралияКанада
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
24.07скороСШАМексика
Гимнастика спортивная. Мужчины
24.07скороЛичное и командное первенство. Мужчины. Квалификация
Хоккей на траве. Мужчины. Группа A
24.07скороНовая ЗеландияИндия
Гребля академическая. Женщины
24.07скороДвойка распашная. Женщины. Предварительные заезды
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороРоссияЯпония
Гребля академическая. Мужчины
24.07скороДвойка распашная. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Женщины
24.07скороПневматическая винтовка, 10 м. Женщины. Финал
Баскетбол 3x3. Женщины. Группа A
24.07скороКитайРумыния
Гандбол. Мужчины. Группа A
24.07скороФранцияАргентина
Теннис. Женщины. 1-й круг
24.07скороЧжэн СайсайНаоми Осака
13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Россияне назвали любимых спортсменов на Олимпиаде

Спорт Mail.ru провел исследование среди пользователей и выяснил, сколько россиян верят в успех сборной России на Олимпийских играх в Токио, и за кого они собираются болеть.

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Источник: РИА "Новости"

23 июля состоится церемония Открытия Игр, которые пройдут в непростых условиях из-за пандемии коронавируса. Олимпиада должна была состояться в прошлом году, но была перенесена. На большинство соревнований зрителей не допустят, а иностранные болельщики не смогут посетить Игры вообще.

Но все ограничения не помешают российским болельщикам смотреть Олимпиаду и болеть за своих любимых спортсменов.

Спорт Mail.ru провел исследование, чтобы узнать, какие летние олимпийские виды спорта являются любимыми у россиян, и за каких спортсменов российские зрители собираются болеть.

41% россиян верит, что сборная России займет по итогам Игр место в пятерке лучших в медальном зачете. При этом только 5% уверены, что Россия сможет выиграть медальный зачет. 16% опрошенных назвали любимым олимпийским видом спорта легкую атлетику. Также в топ самых популярных видов спорта вошли плавание, спортивная и художественная гимнастика, футбол, теннис, гандбол, баскетбол и стрельба.

17% опрошенных назвали любимым российским спортсменом на Олимпиаде пловчиху Юлию Ефимову. Также в топ вошли легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщица Софья Великая, теннисист Даниил Медведев, волейболист Максим Михайлов, борец Абдулрашид Садуллаев, пловец Климент Колесников и гимнаст Никита Нагорный.

Исследование проводилось с 14 по 21 июля на проекте Спорт Mail.ru. В его ходе было опрошено около 8 тысяч респондентов из 52 регионов.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В программе Игр будет представлено 33 вида спорта, в которых разыграют 339 комплектов наград. Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России и будут представлены в 27 видах спорта.

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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
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